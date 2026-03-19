Z-блогера за критику путіна закрили у психіатричній лікарні

У Росії з’явилась інформація про госпіталізацію z-блогера Іллі Ремесла після його публічних заяв із критикою Володимира Путіна.

Ілля Ремесло в психіатричній лікарні

Раніше він оприлюднив допис, у якому заявив, що Путін не є легітимним президентом, має піти у відставку та бути притягнутим до відповідальності як воєнний злочинець.

Про госпіталізацію повідомив інший російський блогер. За його словами, Ремесла направили до психіатричної лікарні №3 у Санкт-Петербурзі.

За даними російських медіа, його помістили у відділення, яке спеціалізується на пацієнтах із першими проявами психотичних розладів.

Наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає.

На тлі цього випадку в інформаційному просторі знову згадують практику використання психіатрії як інструменту тиску, яка застосовувалася в СРСР щодо інакодумців.

У своєму дописі він зазначив, що війна проти України, на його думку, ведеться не в інтересах російського суспільства, а з особистих мотивів керівництва країни. Також блогер звернув увагу на погіршення економічної ситуації в РФ, зростання нерівності між владною елітою та населенням, а також обмеження доступу до інтернету. Окрім цього, він розкритикував тривале перебування путіна при владі та його ставлення до громадян країни. У підсумку Ремесло заявив, що вважає путіна нелегітимним президентом і закликав до його відставки та судового переслідування. За даними медіа, раніше блогер був пов’язаний із владою РФ та брав участь у кампаніях проти опозиційного політика Олексія Навального.

