Z-блогера за критику путина закрыли в психбольнице

В России появилась информация о госпитализации z-блогера Ильи Ремесла после его публичных заявлений с критикой Владимира Путина.

Илья Ремесло в психбольнице

Ранее он обнародовал сообщение, в котором заявил, что Путин не является легитимным президентом, должен уйти в отставку и быть привлечен к ответственности как военный преступник.

О госпитализации сообщил другой российский блоггер. По его словам, Ремесла направили в психбольницу №3 в Санкт-Петербурге.

По данным российских медиа, его поместили в отделение, специализирующееся на пациентах с первыми проявлениями психотических расстройств.

Пока официального подтверждения этой информации нет.

На фоне этого случая в информационном пространстве снова упоминают практику использования психиатрии как инструмента давления, применявшуюся в СССР в отношении инакомыслящих.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России один из известных z-блоггеров Илья Ремесло заявил, что больше не поддерживает власть Владимира Путина и призвал привлечь его к ответственности как военного преступника.

В своем сообщении он отметил, что война против Украины, по его мнению, ведется не в интересах российского общества, а по личным мотивам руководства страны. Также блогер обратил внимание на ухудшение экономической ситуации в РФ, рост неравенства между элитой власти и населением, а также ограничение доступа к интернету. Кроме того, он раскритиковал длительное пребывание путина у власти и его отношение к гражданам страны. В итоге Ремесло заявил, что считает Путина нелегитимным президентом и призвал к его отставке и судебному преследованию. По данным медиа, ранее блоггер был связан с властями РФ и участвовал в кампаниях против оппозиционного политика Алексея Навального.

