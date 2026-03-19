logo

BTC/USD

69861

ETH/USD

2127.57

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

50.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Война с Россией Z-блогера за критику путина закрыли в психбольнице
commentss НОВОСТИ Все новости

Z-блогера за критику путина закрыли в психбольнице

В РФ сообщают о госпитализации z-блогера после заявлений против Путина

19 марта 2026, 20:02
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В России появилась информация о госпитализации z-блогера Ильи Ремесла после его публичных заявлений с критикой Владимира Путина.

Илья Ремесло в психбольнице

Ранее он обнародовал сообщение, в котором заявил, что Путин не является легитимным президентом, должен уйти в отставку и быть привлечен к ответственности как военный преступник.

О госпитализации сообщил другой российский блоггер. По его словам, Ремесла направили в психбольницу №3 в Санкт-Петербурге.

По данным российских медиа, его поместили в отделение, специализирующееся на пациентах с первыми проявлениями психотических расстройств.

Пока официального подтверждения этой информации нет.

На фоне этого случая в информационном пространстве снова упоминают практику использования психиатрии как инструмента давления, применявшуюся в СССР в отношении инакомыслящих.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России один из известных z-блоггеров Илья Ремесло заявил, что больше не поддерживает власть Владимира Путина и призвал привлечь его к ответственности как военного преступника.
В своем сообщении он отметил, что война против Украины, по его мнению, ведется не в интересах российского общества, а по личным мотивам руководства страны. Также блогер обратил внимание на ухудшение экономической ситуации в РФ, рост неравенства между элитой власти и населением, а также ограничение доступа к интернету. Кроме того, он раскритиковал длительное пребывание путина у власти и его отношение к гражданам страны. В итоге Ремесло заявил, что считает Путина нелегитимным президентом и призвал к его отставке и судебному преследованию. По данным медиа, ранее блоггер был связан с властями РФ и участвовал в кампаниях против оппозиционного политика Алексея Навального.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/AlexCarrier/15194
Теги:

Новости

Все новости