Путін воєнний злочинець: відомий Z-блогер змінив риторику

У Росії один із відомих z-блогерів Ілля Ремесло заявив, що більше не підтримує владу Володимира путіна та закликав притягнути його до відповідальності як воєнного злочинця.

Z-блогер Ілля про путіна як воєнного злочинця

У своєму дописі він зазначив, що війна проти України, на його думку, ведеться не в інтересах російського суспільства, а з особистих мотивів керівництва країни.

Також блогер звернув увагу на погіршення економічної ситуації в РФ, зростання нерівності між владною елітою та населенням, а також обмеження доступу до інтернету.

Окрім цього, він розкритикував тривале перебування путіна при владі та його ставлення до громадян країни.

У підсумку Ремесло заявив, що вважає путіна нелегітимним президентом і закликав до його відставки та судового переслідування.

За даними медіа, раніше блогер був пов’язаний із владою РФ та брав участь у кампаніях проти опозиційного політика Олексія Навального.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у російських військах фіксують зростання кількості самогубств серед особового складу.

Про це повідомляють російські ЗМІ, на які посилається журналіст Юрій Бутусов. Зокрема, у повідомленнях йдеться про так зване "весняне загострення", яке нібито супроводжується різким збільшенням випадків самогубств. Серед причин називають нервові зриви, психологічне виснаження, а також психічні розлади у частини військових. Також зазначається, що частина контрактників, набраних наприкінці 2025 та на початку 2026 року, виявилися неготовими до умов служби та бойових дій. За інформацією російських джерел, наявність зброї та перспектива участі у боях додатково впливають на психологічний стан таких військових. Офіційного підтвердження цих даних наразі немає.

