Путін воєнний злочинець: відомий Z-блогер змінив риторику

Ткачова Марія
У Росії один із відомих z-блогерів Ілля Ремесло заявив, що більше не підтримує владу Володимира путіна та закликав притягнути його до відповідальності як воєнного злочинця.
У своєму дописі він зазначив, що війна проти України, на його думку, ведеться не в інтересах російського суспільства, а з особистих мотивів керівництва країни.
Також блогер звернув увагу на погіршення економічної ситуації в РФ, зростання нерівності між владною елітою та населенням, а також обмеження доступу до інтернету.
Окрім цього, він розкритикував тривале перебування путіна при владі та його ставлення до громадян країни.
У підсумку Ремесло заявив, що вважає путіна нелегітимним президентом і закликав до його відставки та судового переслідування.
За даними медіа, раніше блогер був пов’язаний із владою РФ та брав участь у кампаніях проти опозиційного політика Олексія Навального.