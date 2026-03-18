Путин военный преступник: известный Z-блогер сменил риторику

Ткачова Марія
В России один из известных z-блоггеров Илья Ремесло заявил, что больше не поддерживает власть Владимира Путина и призвал привлечь его к ответственности как военного преступника.
Z-блогер Илья о путине как военном преступнике
В своем сообщении он отметил, что война против Украины, по его мнению, ведется не в интересах российского общества, а по личным мотивам руководства страны.
Также блогер обратил внимание на ухудшение экономической ситуации в РФ, рост неравенства между элитой власти и населением, а также ограничение доступа к интернету.
Кроме того, он раскритиковал длительное пребывание путина у власти и его отношение к гражданам страны.
В итоге Ремесло заявил, что считает Путина нелегитимным президентом и призвал к его отставке и судебному преследованию.
По данным медиа, ранее блоггер был связан с властями РФ и участвовал в кампаниях против оппозиционного политика Алексея Навального.