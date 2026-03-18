Путин военный преступник: известный Z-блогер сменил риторику

В России один из известных z-блоггеров Илья Ремесло заявил, что больше не поддерживает власть Владимира Путина и призвал привлечь его к ответственности как военного преступника.

В своем сообщении он отметил, что война против Украины, по его мнению, ведется не в интересах российского общества, а по личным мотивам руководства страны.

Также блогер обратил внимание на ухудшение экономической ситуации в РФ, рост неравенства между элитой власти и населением, а также ограничение доступа к интернету.

Кроме того, он раскритиковал длительное пребывание путина у власти и его отношение к гражданам страны.

В итоге Ремесло заявил, что считает Путина нелегитимным президентом и призвал к его отставке и судебному преследованию.

По данным медиа, ранее блоггер был связан с властями РФ и участвовал в кампаниях против оппозиционного политика Алексея Навального.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в российских войсках фиксируют рост количества самоубийств среди личного состава.

Об этом сообщают российские СМИ, на которые ссылается журналист Юрий Бутусов. В частности, в сообщениях говорится о так называемом "весеннем обострении", которое якобы сопровождается резким увеличением случаев самоубийств. Среди причин называют нервные срывы, психологическое истощение, а также психические расстройства у военных. Также отмечается, что часть контрактников, набранных в конце 2025 и начале 2026 года, оказались неготовыми к условиям службы и боевым действиям. По информации российских источников, наличие оружия и участия в боях дополнительно влияют на психологическое состояние таких военных. Официального подтверждения этих данных пока нет.

