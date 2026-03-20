«Я бы это сделал через 2 секунды»: почему Трамп до сих пор не завершил военную операцию против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могли бы завершить военную операцию против Ирана "за две секунды", однако не делают этого из соображений воздержания.

Он также добавил, что в Иране якобы уже уничтожено все, что можно уничтожить.

Эти заявления прозвучали на фоне сообщений в СМИ об инциденте с американским истребителем F-35 на Ближнем Востоке.

В частности, по данным CNN, иранские силы впервые могли поразить такой самолет, после чего он совершил экстренную посадку на американской базе в регионе.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ситуация вокруг Ирана и военных действий в регионе остается напряженной.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что президент США Дональд Трамп прокомментировал, почему союзников не предупредили об атаке на Иран, заявив, что это было сделано намеренно.

Во время общения с журналистами его спросили, почему такие страны как Япония не были заранее информированы о начале боевых действий.

В ответ Трамп заявил, что операция производилась внезапно, чтобы сохранить эффект неожиданности. Он также сделал ироническое замечание, вспомнив атаку на Перл-Гарбор во время Второй мировой войны, задав встречный вопрос журналисту. По информации Bloomberg, хотя сам Трамп принял свою реплику с улыбкой, реакция японской стороны была сдержанной. В частности, премьер Японии Санаэ Такаити не поддержала шутку и отреагировала сдержанно.

