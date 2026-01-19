Великі морози скоро підуть: коли українцям чекати потепління

Після кількох тижнів відчутних морозів українцям варто готуватися до поступової зміни погоди. Уже після 22 січня в Україні очікується послаблення холодів, а в окремих регіонах відбудеться перехід температури до плюсових значень. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Коли в Україні потеплішає. Фото: pexels.com

За словами речниці Укргідрометцентру Наталії Птухи, нинішню морозну погоду зумовлює потужний антициклон, який впливає на територію України з північного сходу. У поєднанні з холодною арктичною повітряною масою він формує класичну суху та холодну зиму.

Якою буде погода в Україні найближчими днями

До 22 січня істотних змін температури для українців не прогнозується. У північних областях і на Вінниччині вночі температура триматиметься в межах мінус 12-17 градусів, а на Чернігівщині та Сумщині подекуди показники температури можуть опускатися нижче 20 градусів. У денні години на півночі зберігатиметься 6-11 градусів морозу.

За прогнозом погоди Укргідрометцентру, у більшості інших регіонів України нічні температури становитимуть мінус 8-13, а вдень близько 3-8 градусів морозу. Трохи тепліше буде на Закарпатті та на крайньому півдні країни, де денні максимуми місцями сягатимуть плюсових значень.

Коли буде потепління в Україні

Перші ознаки зміни погоди з’являться вже після 22 січня. За прогнозами синоптиків, атмосферні фронти почнуть впливати на правобережну частину України, що може принести невеликий сніг у західних областях та на південному сході.

З 23 січня нічні температури на півночі підвищаться до мінус 5-11 градусів, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть 1-7 градусів морозу. За словами Птухи, це буде відчутне послаблення морозів порівняно з нинішніми показниками. На півдні країни та в Закарпатті, особливо вдень, температура з 23 січня може підвищуватися до 3 градусів тепла.

Ближче до кінця місяця Україну очікується надходження циклону з південного заходу. Він витіснятиме поле високого атмосферного тиску, що призведе до збільшення хмарності та опадів у більшості регіонів. Температура під час проходження циклону буде вищою, однак погодні умови можуть ускладнитися.

Синоптики наголошують, що про справжнє тепло поки не йдеться, однак найсильніші морози поступово залишатимуть Україну.

