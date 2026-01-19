Большие морозы скоро пройдут: когда украинцам ждать потепления

После нескольких недель ощутимых морозов украинцам следует готовиться к постепенному изменению погоды. Уже после 22 января в Украине ожидается ослабление холодов, а в отдельных регионах произойдет переход температуры к плюсовым значениям. Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Когда в Украине станет теплее. Фото: pexels.com

По словам пресс-секретаря Укргидрометцентра Натальи Птухи, нынешнюю морозную погоду обуславливает мощный антициклон, который влияет на территорию Украины с северо-востока. В сочетании с холодной арктической воздушной массой он формирует классическую сухую и холодную зиму.

Какая будет погода в Украине в ближайшие дни

До 22 января существенных изменений температуры украинцев не прогнозируется. В северных областях и Винницкой ночью температура будет держаться в пределах минус 12-17 градусов, а на Черниговщине и Сумщине показатели температуры иногда могут опускаться ниже 20 градусов. В дневные часы на севере будет сохраняться 6-11 градусов мороза.

По прогнозу погоды Укргидрометцентра, в большинстве других регионов Украины ночные температуры составят минус 8-13, а днем около 3-8 градусов мороза. Чуть теплее будет в Закарпатье и на крайнем юге страны, где дневные максимумы местами будут достигать плюсовых значений.

Когда будет потепление в Украине

Первые признаки смены погоды появятся уже после 22 января. По прогнозам синоптиков, атмосферные фронты начнут оказывать влияние на правобережную часть Украины, что может принести небольшой снег в западных областях и на юго-востоке.

С 23 января ночные температуры на севере повысятся до минус 5-11 градусов, а днем столбики термометров будут показывать 1-7 градусов мороза. По словам Птухи, это будет ощутимое ослабление морозов по сравнению с нынешними показателями. На юге страны и Закарпатье, особенно днем, температура с 23 января может повышаться до 3 градусов тепла.

Ближе к концу месяца Украину ожидается поступление циклона с юго-запада. Он вытеснит поле высокого атмосферного давления, что приведет к увеличению облачности и осадков в большинстве регионов. Температура при прохождении циклона будет выше, однако погодные условия могут осложниться.

Синоптики отмечают, что о настоящем тепле пока речь не идет, однако самые сильные морозы будут постепенно покидать Украину.

