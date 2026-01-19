Большие морозы скоро пройдут: когда украинцам ждать потепления

Рубрики
После нескольких недель ощутимых морозов украинцам следует готовиться к постепенному изменению погоды. Уже после 22 января в Украине ожидается ослабление холодов, а в отдельных регионах произойдет переход температуры к плюсовым значениям. Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Когда в Украине станет теплее. Фото: pexels.com
По словам пресс-секретаря Укргидрометцентра Натальи Птухи, нынешнюю морозную погоду обуславливает мощный антициклон, который влияет на территорию Украины с северо-востока. В сочетании с холодной арктической воздушной массой он формирует классическую сухую и холодную зиму.
До 22 января существенных изменений температуры украинцев не прогнозируется. В северных областях и Винницкой ночью температура будет держаться в пределах минус 12-17 градусов, а на Черниговщине и Сумщине показатели температуры иногда могут опускаться ниже 20 градусов. В дневные часы на севере будет сохраняться 6-11 градусов мороза.
По прогнозу погоды Укргидрометцентра, в большинстве других регионов Украины ночные температуры составят минус 8-13, а днем около 3-8 градусов мороза. Чуть теплее будет в Закарпатье и на крайнем юге страны, где дневные максимумы местами будут достигать плюсовых значений.
Первые признаки смены погоды появятся уже после 22 января. По прогнозам синоптиков, атмосферные фронты начнут оказывать влияние на правобережную часть Украины, что может принести небольшой снег в западных областях и на юго-востоке.
С 23 января ночные температуры на севере повысятся до минус 5-11 градусов, а днем столбики термометров будут показывать 1-7 градусов мороза. По словам Птухи, это будет ощутимое ослабление морозов по сравнению с нынешними показателями. На юге страны и Закарпатье, особенно днем, температура с 23 января может повышаться до 3 градусов тепла.
Ближе к концу месяца Украину ожидается поступление циклона с юго-запада. Он вытеснит поле высокого атмосферного давления, что приведет к увеличению облачности и осадков в большинстве регионов. Температура при прохождении циклона будет выше, однако погодные условия могут осложниться.
Синоптики отмечают, что о настоящем тепле пока речь не идет, однако самые сильные морозы будут постепенно покидать Украину.
