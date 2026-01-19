logo_ukra

Мороз убиває: на Рівненщині за одну ніч загинули двоє молодих людей
commentss НОВИНИ Всі новини

Екстремальні морози призвели до масових випадків обморожень і смертей — медики та рятувальники б’ють на сполох.

19 січня 2026, 13:20
Автор:
avatar

Проніна Анна

Поточна доба стала справжньою трагедією для Рівненщини. Через різке та екстремальне зниження температури повітря в області зафіксовано масові випадки переохолодження, які вже забрали людські життя. Ніч із 18 на 19 січня стала фатальною для двох молодих мешканців регіону. Про це повідомляють у ДСНС у Рівненській області. 

Переохолодження стало фатальним: на Рівненщині на смерть замерзли двоє людей

За інформацією медичних закладів Рівненщини, лише за останні 24 години до лікарень області доправили шістьох людей із діагнозами "переохолодження" та "обмороження". Найстрашніші новини надійшли з Корецької територіальної громади. У реанімаційному відділенні лікарні померли жінка 1997 року народження та чоловік 2000 року народження.

Медики повідомляють, що до останнього боролися за життя пацієнтів, однак організми зазнали критичних ушкоджень від тривалого впливу низьких температур. Переохолодження викликало незворотні процеси, з якими лікарі вже не змогли впоратися.

У Головному управлінні ДСНС у Рівненській області зазначають, що випадки травмування через морози зафіксовані одразу в кількох громадах. Зокрема, допомога знадобилася постраждалим у Березнівській та Острозькій громадах, а також у Сарненському районі. Фахівці наголошують: кількість звернень зростає з кожною холодною ніччю.

Рятувальники закликають громадян не ігнорувати небезпеку морозів, адже переохолодження може розвиватися непомітно, але стрімко. Серед основних рекомендацій:
багатошаровий одяг, який утримує тепло завдяки повітряним прошаркам;
обов’язковий захист рук і ніг — теплі рукавиці та вільне, не тісне взуття;
постійний рух, який допомагає підтримувати температуру тіла;
категорична відмова від алкоголю, що лише створює ілюзію тепла та пришвидшує втрату енергії.

Рятувальники нагадують: сильний озноб, оніміння кінцівок, втрата чутливості або сонливість — це небезпечні сигнали. У таких випадках необхідно негайно шукати тепле приміщення або телефонувати за номерами "101" чи "103". Тривале перебування на морозі може коштувати життя, що, на жаль, уже підтвердила трагічна статистика цієї ночі.

