Погода у Києві зазнає небачених змін: озвучено несподіваний прогноз потепління

До кінця січня в Києві та Київській області збережеться зимова погода з сильними нічними морозами. Очікується, що нічні температури можуть опускатися до -10°С, а вдень термометри показуватимуть не більше -5°С… -7°С. Однак, за прогнозами метеорологів, вже на початку лютого в регіоні відбудеться значне потепління. З 3 по 10 лютого температура підніметься до +3°С… +4°С вдень, а нічні морози ослабнуть. Така зміна погодних умов принесе з собою опади у вигляді дощу.

Фото: з відкритих джерел

Зокрема, перша декада лютого відзначиться теплими днями з температурами вище нуля, що створить тимчасове відчуття весни, проте з 11 лютого погода знову стане суворішою, і морози повернуться. Ці циклічні зміни температури є типовими для зимового періоду в Україні, коли короткі періоди відлиги чергуються з морозними днями.

Кліматологи також звертають увагу на загальні зміни клімату в Києві, адже 2025 рік став шостим найтеплішим за всю історію спостережень. Середня річна температура у столиці була на 1,4°С вище кліматичної норми, що свідчить про загальну тенденцію до потепління. Водночас календарна осінь 2025 року увійшла до числа найтепліших осінніх періодів в Києві з 1881 року, з середньою температурою 10,5°С, що перевищувало кліматичну норму на 1,8°С.

Як вже писали "Коментарі", за даними окремих метеорологічних моделей, холодна погода в Україні може зберігатися щонайменше до початку лютого. Про це повідомив синоптик Віталій Постригань, наголосивши, що найближчими днями варто готуватися не до послаблення, а до подальшого посилення морозів.