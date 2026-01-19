Погода в Киеве претерпевает невиданные изменения: озвучен неожиданный прогноз потепления

До конца января в Киеве и Киевской области сохранится зимняя погода с сильными ночными морозами. Ожидается, что ночные температуры могут опускаться до -10°С, а днем термометры будут показывать не более -5°С... -7°С. Однако по прогнозам метеорологов, уже в начале февраля в регионе произойдет значительное потепление. С 3 по 10 февраля температура поднимется до 3-4°С днем, а ночные морозы ослабеют. Такое изменение погодных условий принесет с собой осадки в виде дождя.

Фото: из открытых источников

В частности, первая декада февраля ознаменуется теплыми днями с температурами выше нуля, что создаст временное чувство весны, однако с 11 февраля погода снова станет более суровой, и морозы вернутся. Эти циклические изменения температуры типичны для зимнего периода в Украине, когда короткие периоды оттепели чередуются с морозными днями.

Климатологи также обращают внимание на общие изменения климата в Киеве, ведь 2025 стал шестым самым теплым за всю историю наблюдений. Средняя годовая температура в столице была на 1,4 ° С выше климатической нормы, что свидетельствует об общей тенденции к потеплению. В то же время, календарная осень 2025 года вошла в число самых теплых осенних периодов в Киеве с 1881 года, со средней температурой 10,5°С, что превышало климатическую норму на 1,8°С.

Как уже писали "Комментарии", по данным отдельных метеорологических моделей, холодная погода в Украине может сохраняться, по меньшей мере, до начала февраля. Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань, подчеркнув, что в ближайшие дни следует готовиться не к ослаблению, а к дальнейшему усилению морозов.