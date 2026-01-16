Погода готує нове випробування українцям: скільки ще триватимуть люті морози

За даними окремих метеорологічних моделей, холодна погода в Україні може зберігатися щонайменше до початку лютого. Про це повідомив синоптик Віталій Постригань, наголосивши, що найближчими днями варто готуватися не до послаблення, а до подальшого посилення морозів.

Фото: з відкритих джерел

За результатами актуального аналізу атмосферних процесів, температурний фон продовжить знижуватися. Особливо відчутний холод фіксують на Лівобережжі Черкаської області, яке вже четверту добу поспіль перебуває в епіцентрі морозів. Середньодобові показники там коливаються в межах -11…-15 градусів, що на 9–13 градусів нижче за кліматичну норму.

Синоптик звернув увагу на погодний контраст у Європі: тоді як в Україні панує справжня зима, на заході Норвегії температура повітря вранці сягнула +7 градусів. За його словами, така ситуація є типовою для зимового періоду й пояснюється особливостями циркуляції повітряних мас у континентальному кліматі.

Наразі над більшою частиною Євразії домінує потужний континентальний антициклон, відомий як сибірський. Він простягнувся від Далекого Сходу до півдня Європи та фактично блокує надходження теплого атлантичного повітря. Водночас цей антициклон створює умови для безперешкодного проникнення арктичного холоду.

За прогнозом Постриганя, щонайменше протягом найближчого тижня в Україні переважатимуть помірні та сильні морози. У період з 17 по 20 січня вночі температура може опускатися до -15…-20 градусів, а подекуди — й до -25. Денна температура триматиметься в межах -9…-14 градусів. Опади малоймовірні, однак на дорогах місцями зберігатиметься ожеледиця.

Попередні розрахунки свідчать, що сухе й холодне континентальне повітря утримається приблизно до 25 січня. Потепління можливе лише після ослаблення позицій сибірського антициклону.

Як вже писали "Коментарі", народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Нагорняк звернувся до українців із закликом залишатися у своїх містах, попри складнощі з електропостачанням, які створює війна. Політик наголосив, що масова міграція населення є однією з стратегічних цілей Росії, спрямованих на дестабілізацію України. Про це він розповів в ефірі програми "Київський час".