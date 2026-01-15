logo_ukra

Путіну саме це і потрібно: українцям озвучили несподіваний ультиматум через блекаут
commentss НОВИНИ Всі новини

Путіну саме це і потрібно: українцям озвучили несподіваний ультиматум через блекаут

Ворог прагне залишити Україну без світла і одночасно викликати внутрішню міграцію та еміграцію громадян

15 січня 2026, 12:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

Народний депутат від партії "Слуга народу" Сергій Нагорняк звернувся до українців із закликом залишатися у своїх містах, попри складнощі з електропостачанням, які створює війна. Політик наголосив, що масова міграція населення є однією з стратегічних цілей Росії, спрямованих на дестабілізацію України. Про це він розповів в ефірі програми "Київський час".

Путіну саме це і потрібно: українцям озвучили несподіваний ультиматум через блекаут

Фото: з відкритих джерел

За словами Нагорняка, противник прагне не лише залишити країну без електроенергії, а й спровокувати внутрішні конфлікти, стимулювати переселення громадян всередині держави та спонукати українців виїжджати за кордон. Політик підкреслив, що кожен, хто залишає своє місто, фактично допомагає ворогу реалізувати його плани. Тому, навіть за умов перебоїв з енергопостачанням, він радить залишатися на місцях проживання. 

Нагорняк закликав громадян проявити стійкість та єдність, відзначивши, що найближчі шість тижнів будуть вирішальними для протидії цим спробам дестабілізації. Водночас парламентар наголосив, що відповідальність за енергетичну кризу лежить виключно на Росії, а не на українських структурах чи місцевій владі.

У Києві комунальні служби продовжують відновлювати пошкоджену інфраструктуру після російських атак. Незважаючи на складну ситуацію з електропостачанням, влада столиці радить громадянам тимчасово виїжджати за межі міста лише за можливості. Крім того, раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що місто забезпечуватиме літніх людей та маломобільних мешканців гарячим харчуванням у цей складний період.

Як вже писали "Коментарі", Кремль продовжує наполягати на тому, щоб США, Україна та європейські країни виконали його вимоги, відкидаючи останні мирні ініціативи, спрямовані на припинення війни. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).



