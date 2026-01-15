logo

Путину именно это и нужно: украинцам озвучили неожиданный ультиматум из-за блекаута
Путину именно это и нужно: украинцам озвучили неожиданный ультиматум из-за блекаута

Враг стремится оставить Украину без света и одновременно вызвать внутреннюю миграцию и эмиграцию граждан

15 января 2026, 12:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

Народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк обратился к украинцам с призывом оставаться в своих городах, несмотря на сложности с электроснабжением, которые создает война. Политик подчеркнул, что массовая миграция населения — одна из стратегических целей России, направленных на дестабилизацию Украины. Об этом он рассказал в эфире программы "Киевское время".

Путину именно это и нужно: украинцам озвучили неожиданный ультиматум из-за блекаута

Фото: из открытых источников

По словам Нагорняка, противник стремится не только покинуть страну без электроэнергии, но и спровоцировать внутренние конфликты, стимулировать переселение граждан внутри государства и побуждать украинцев уезжать за границу. Политик подчеркнул, что каждый, кто покидает свой город, фактически помогает врагу реализовать его планы. Поэтому, даже при перебоях с энергоснабжением, он советует оставаться на местах проживания.

Нагорняк призвал граждан проявить устойчивость и единство, отметив, что в ближайшие шесть недель будут решающими для противодействия этим попыткам дестабилизации. В то же время парламентарий подчеркнул, что ответственность за энергетический кризис лежит исключительно на России, а не на украинских структурах или местных властях.

В Киеве коммунальные службы продолжает возобновлять поврежденную инфраструктуру после российских атак. Несмотря на сложную ситуацию с электроснабжением, власти столицы советуют гражданам временно выезжать за пределы города только по возможности. Кроме того, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что город будет обеспечивать пожилых и маломобильных жителей горячим питанием в этот сложный период.

Как уже писали "Комментарии", Кремль продолжает настаивать на том, чтобы США, Украина и европейские страны выполнили его требования, отвергая последние мирные инициативы, направленные на прекращение войны. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).



