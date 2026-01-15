logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.12

EUR/UAH

50.26

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Кремль на весь світ принижує Трампа: озвучено тривожну заяву про майбутнє України
commentss НОВИНИ Всі новини

Кремль на весь світ принижує Трампа: озвучено тривожну заяву про майбутнє України

Влада РФ відмовляється від перемир’я та готується до подальших атак

15 січня 2026, 12:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Кремль продовжує наполягати на тому, щоб США, Україна та європейські країни виконали його вимоги, відкидаючи останні мирні ініціативи, спрямовані на припинення війни. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Кремль на весь світ принижує Трампа: озвучено тривожну заяву про майбутнє України

Фото: з відкритих джерел

Аналітики зазначають, що керівництво Росії демонструє готовність до переговорів із Європою, однак відмовляється обговорювати будь-які конкретні заходи щодо тимчасового або 60-денного припинення вогню. Зокрема, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров стверджував, що Москва відкрито до діалогу, але одночасно відкидає ключові кроки, які дозволили б Україні підготуватися до виборів, як того закликав президент Володимир Зеленський.

ISW наголошує, що такі заяви Кремля фактично блокують мирний процес. Лавров підкреслює, що перемир’я може надати Заходу більше часу для підтримки України, одночасно приховуючи намір Москви затягувати конфлікт та досягати своїх початкових воєнних цілей військовими методами. 

Окрім цього, депутати російської Держдуми відкидають будь-які мирні ініціативи, що обговорюються в межах процесу під керівництвом США. Так, Андрій Колесник заявив, що Москва готова обговорювати лише ті питання, які вона вважає "відчутними", а не "формальними документами". За його словами, Європа має запропонувати підходи, які Росія "може принаймні розглянути". 

Депутат від анексованого Криму Михайло Шеремет підтвердив позицію Кремля, що іноземні війська в Україні є "законними" цілями для військових РФ. 

Аналітики ISW підкреслюють, що такі дії та заяви демонструють дедалі більшу байдужість Росії до мирних угод, запропонованих у рамках 28-пунктового плану, представленого президентом США Дональдом Трампом у листопаді 2025 року. Кремль уникає конструктивного діалогу, віддаючи перевагу власним військовим цілям замість компромісів.

Портал "Коментарі" вже писав, що під час однієї з нещодавніх атак на Київ російські війська застосували безпілотники з реактивними двигунами. Такі апарати становлять серйозну загрозу насамперед через високу швидкість, однак мають і вразливу особливість, яку успішно використовує українська протиповітряна оборона. Про це розповів військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини