Кремль на весь світ принижує Трампа: озвучено тривожну заяву про майбутнє України

Кремль продовжує наполягати на тому, щоб США, Україна та європейські країни виконали його вимоги, відкидаючи останні мирні ініціативи, спрямовані на припинення війни. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Фото: з відкритих джерел

Аналітики зазначають, що керівництво Росії демонструє готовність до переговорів із Європою, однак відмовляється обговорювати будь-які конкретні заходи щодо тимчасового або 60-денного припинення вогню. Зокрема, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров стверджував, що Москва відкрито до діалогу, але одночасно відкидає ключові кроки, які дозволили б Україні підготуватися до виборів, як того закликав президент Володимир Зеленський.

ISW наголошує, що такі заяви Кремля фактично блокують мирний процес. Лавров підкреслює, що перемир’я може надати Заходу більше часу для підтримки України, одночасно приховуючи намір Москви затягувати конфлікт та досягати своїх початкових воєнних цілей військовими методами.

Окрім цього, депутати російської Держдуми відкидають будь-які мирні ініціативи, що обговорюються в межах процесу під керівництвом США. Так, Андрій Колесник заявив, що Москва готова обговорювати лише ті питання, які вона вважає "відчутними", а не "формальними документами". За його словами, Європа має запропонувати підходи, які Росія "може принаймні розглянути".

Депутат від анексованого Криму Михайло Шеремет підтвердив позицію Кремля, що іноземні війська в Україні є "законними" цілями для військових РФ.

Аналітики ISW підкреслюють, що такі дії та заяви демонструють дедалі більшу байдужість Росії до мирних угод, запропонованих у рамках 28-пунктового плану, представленого президентом США Дональдом Трампом у листопаді 2025 року. Кремль уникає конструктивного діалогу, віддаючи перевагу власним військовим цілям замість компромісів.

