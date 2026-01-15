logo

Война с Россией Кремль на весь мир унижает Трампа: озвучено тревожное заявление о будущем Украины
Кремль на весь мир унижает Трампа: озвучено тревожное заявление о будущем Украины

Власти РФ отказываются от перемирия и готовятся к дальнейшим атакам

15 января 2026, 12:00
Автор:
Клименко Елена

Кремль продолжает настаивать на том, чтобы США, Украина и европейские страны выполнили его требования, отвергая последние мирные инициативы, направленные на прекращение войны. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Кремль на весь мир унижает Трампа: озвучено тревожное заявление о будущем Украины

Аналитики отмечают, что руководство России демонстрирует готовность к переговорам с Европой, однако отказывается обсуждать какие-либо конкретные меры по временному или 60-дневному прекращению огня. В частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров утверждал, что Москва открыта к диалогу, но одновременно отвергает ключевые шаги, позволяющие Украине подготовиться к выборам, как того призвал президент Владимир Зеленский.

ISW отмечает, что подобные заявления Кремля фактически блокируют мирный процесс. Лавров подчеркивает, что перемирие может предоставить Западу больше времени для поддержки Украины, одновременно скрывая намерение Москвы затягивать конфликт и добиваться своих первоначальных военных целей военными методами.

Кроме этого, депутаты российской Госдумы исключают любые мирные инициативы, обсуждаемые в рамках процесса под руководством США. Так, Андрей Колесник заявил, что Москва готова обсуждать только те вопросы, которые она считает "ощутимыми", а не "формальными документами". По его словам, Европа должна предложить подходы, которые Россия "может, по крайней мере, рассмотреть".

Депутат от аннексированного Крыма Михаил Шеремет подтвердил позицию Кремля, что иностранные войска в Украине являются "законными" целями для военных РФ.

Аналитики ISW подчеркивают, что такие действия и заявления демонстрируют растущее равнодушие России к мирным соглашениям, предложенным в рамках 28-пунктового плана, представленного президентом США Дональдом Трампом в ноябре 2025 года. Кремль избегает конструктивного диалога, предпочитая свои военные цели вместо компромиссов.

Портал "Комментарии" уже писал , что во время одной из недавних атак на Киев российские войска применили беспилотники с реактивными двигателями. Такие аппараты представляют серьезную угрозу прежде всего из-за высокой скорости, однако имеют и уязвимую особенность, которую успешно использует украинская противовоздушная оборона. Об этом рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.



