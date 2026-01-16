Погода готовит новое испытание украинцам: сколько еще будут продолжаться сильные морозы

По данным отдельных метеорологических моделей, холодная погода в Украине может сохраняться, по меньшей мере, до начала февраля. Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань, подчеркнув, что в ближайшие дни следует готовиться не к ослаблению, а к дальнейшему усилению морозов.

По результатам актуального анализа атмосферных процессов температурный фон продолжит снижаться. Особенно ощутимый холод фиксируют на Левобережье Черкасской области, уже четвертые сутки подряд находится в эпицентре морозов. Среднесуточные показатели там колеблются в пределах -11…-15 градусов, что на 9–13 градусов ниже климатической нормы.

Синоптик обратил внимание на погодный контраст в Европе: в то время как в Украине царит настоящая зима, на западе Норвегии температура воздуха утром достигла 7 градусов. По его словам, такая ситуация типична для зимнего периода и объясняется особенностями циркуляции воздушных масс в континентальном климате.

Теперь над большей частью Евразии доминирует мощный континентальный антициклон, известный как сибирский. Он протянулся от Дальнего Востока до юга Европы и фактически блокирует поступление теплого атлантического воздуха. В то же время, этот антициклон создает условия для беспрепятственного проникновения арктического холода.

По прогнозу Постриганя, по меньшей мере, в течение ближайшей недели в Украине будут преобладать умеренные и сильные морозы. В период с 17 по 20 января ночью температура может опускаться до -15...-20 градусов, а кое-где и до -25. Дневная температура будет держаться в пределах -9…-14 градусов. Осадки маловероятны, однако на дорогах местами будет сохраняться гололедица.

Предварительные расчеты свидетельствуют о том, что сухой и холодный континентальный воздух удержится примерно до 25 января. Потепление возможно только после ослабления позиции сибирского антициклона.

