Мороз убивает: в Ровенской области за одну ночь погибли двое молодых людей

Нынешние сутки стали настоящей трагедией для Ровенщины . Из-за резкого и экстремального снижения температуры воздуха в области зафиксированы массовые случаи переохлаждения , которые уже унесли человеческие жизни. Ночь с 18 на 19 января стала роковой для двух молодых жителей региона . Об этом сообщают в ГСЧС в Ровенской области.

Переохлаждение стало роковым: на Ровенщине насмерть замерзли два человека

По информации медицинских учреждений Ровенщины, только за последние 24 часа в больницы области доставили шесть человек с диагнозами "переохлаждение" и "обморожение" . Самые страшные новости поступили из Корецкого территориального общества . В реанимационном отделении больницы скончались женщина 1997 года рождения и мужчина 2000 года рождения .

Медики сообщают, что до последнего боролись за жизнь пациентов , однако организмы получили критические повреждения от длительного воздействия низких температур . Переохлаждение вызвало необратимые процессы, с которыми врачи не смогли справиться.

В Главном управлении ГСЧС в Ровенской области отмечают, что случаи травмирования из-за морозов зафиксированы сразу в нескольких общинах . В частности, помощь понадобилась пострадавшим в Березновской и Острожской общинах , а также в Сарненском районе . Специалисты отмечают: количество обращений растет с каждой холодной ночью.

Спасатели призывают граждан не игнорировать опасность морозов , ведь переохлаждение может развиваться незаметно, но стремительно . Среди основных рекомендаций:

– многослойная одежда , которая удерживает тепло благодаря воздушным слоям;

– обязательная защита рук и ног – теплые варежки и свободная, не тесная обувь;

– постоянное движение , помогающее поддерживать температуру тела;

– категорический отказ от алкоголя , что только создает иллюзию тепла и ускоряет потерю энергии.

Спасатели напоминают: сильный озноб, онемение конечностей, потеря чувствительности или сонливость – это опасные сигналы . В таких случаях необходимо немедленно искать теплое помещение или звонить по телефону "101" или "103" . Длительное пребывание на морозе может стоить жизни , что, к сожалению, уже подтвердила трагическая статистика этой ночью.

Читайте также в "Комментариях", когда украинские синоптики прогнозируют потепление.