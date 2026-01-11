Найбільші морози в історії України: де і коли фіксували рекордний холод

Початок 2026 року нагадав українцям, що справжня зима все ще здатна дивувати. У січні температура в окремих регіонах опускалася нижче мінус 20 градусів, що різко контрастує з м’якими та майже безсніжними зимами попередніх років. Однак, навіть такі морози далекі від абсолютних рекордів холоду, зафіксованих в Україні за всю історію спостережень.

Найнижча температура в Україні. Фото: freepik

Найнижча температура в Україні була зафіксована в Луганську — мінус 41,9 градуса Цельсія. Цей рекорд встановили 8 січня 1900 року, і він вважається безпрецедентним для всієї території країни. Цікаво, що рівно через 35 років, 8 січня 1935-го, у Луганську знову зафіксували аналогічний показник та повторили рекорд найнижчої температури в Україні.

В інших містах температура не перетинала межу у 40 градусів морозу, однак деякі регіони наближалися до цього рівня. Наприклад, у Володимирі 11 лютого 1929 року зафіксували мінус 38,9 градуса. Також близькі до рекордних сильні морози з показником мінус 38,2 градусів фіксували у Вінниці 1929 року та у Дніпрі у 1940 році.

Температура нижче мінус 35 градусів реєструвалася в Сумах, Чернігові, Харкові та Черкасах. Майже до таких морозів дійшла температура в Житомирі, де найнижчий показник становив мінус 34,9 градуса. Щодо столиці України, то найнижча температура в Києві була зафіксована 9 лютого 1929 року, тоді рекордний мороз досяг 32,2 градуса нижче нуля.

Показово, що більшість температурних рекордів найбільших морозів припадає на період між 1920 та 1940 роками. Натомість рекорди спеки в Україні значно частіше фіксують уже у 21 столітті, що слугує показовим сигналом зміни клімату, який поступово змінює погодну карту країни.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про рекорди найвищої температури в Україні.

Також "Коментарі" писали, що у світі зафіксовано найспекотніший день на Землі за всю історію спостережень.