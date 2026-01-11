Самые большие морозы в истории Украины: где и когда фиксировали рекордный холод

Начало 2026 напомнило украинцам, что настоящая зима все еще способна удивлять. В январе температура в отдельных регионах опускалась ниже минус 20 градусов, что резко контрастирует с мягкими и почти бесснежными зимами прошлых лет. Однако даже такие морозы далеки от абсолютных рекордов холода, зафиксированных в Украине за всю историю наблюдений.

Самая низкая температура в Украине. Фото: freepik

Самая низкая температура в Украине была зафиксирована в Луганске – минус 41,9 градуса Цельсия. Этот рекорд был установлен 8 января 1900 года и считается беспрецедентным для всей территории страны. Интересно, что ровно через 35 лет, 8 января 1935, в Луганске снова зафиксировали аналогичный показатель и повторили рекорд самой низкой температуры в Украине.

В других городах температура не пересекала предел в 40 градусов мороза, однако некоторые регионы приближались к этому уровню. К примеру, во Владимире 11 февраля 1929 года зафиксировали минус 38,9 градуса. Также близкие к рекордным сильные морозы с показателем минус 38,2 градуса фиксировали в Виннице в 1929 году и в Днепре в 1940 году.

Температура ниже минус 35 градусов регистрировалась в Сумах, Чернигове, Харькове и Черкассах. Почти до таких морозов дошла температура в Житомире, где самый низкий показатель составил минус 34,9 градуса. Что касается столицы Украины, то самая низкая температура в Киеве была зафиксирована 9 февраля 1929, тогда рекордный мороз достиг 32,2 градуса ниже нуля.

Примечательно, что большинство температурных рекордов наибольших морозов приходится на период между 1920 и 1940 годами. В то же время рекорды жары в Украине значительно чаще фиксируют уже в 21 веке, что служит показательным сигналом изменения климата, который постепенно меняет погодную карту страны.

