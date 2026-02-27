В КНДР возвеличують вбивць українців: яке шоу влаштував Пхеньян

Міністерстві закордонних справ України назвали пропагандистською виставою військовий парад за участю "курських ветеранів" у Пхеньяні і нагадали світу про небезпеку співпраці Північної Кореї та Росії. Як інформує портал "Коментарі", відповідну заяву зробив спікер МЗС Георгій Тихий.

Військові КНДР. Фото: з відкритих джерел

"Вони можуть виглядати гордими, але їм немає чого пишатися. У цій пропагандистській виставі відсутні щонайменше 6000 північнокорейських солдатів, які того дня не марширували в Пхеньяні. Вони загинули в незаконній агресивній війні за вісім тисяч кілометрів від них, до якої вони не мали ніякого стосунку", – зазначив речник МЗС.

Він додав, що всім країнам світу важливо усвідомити, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин не постачає це "гарматне м'ясо" безкоштовно. В обмін на це він отримує конкретну і небезпечну підтримку від Путіна.

За словами Тихого, це повинно турбувати кожну країну в Індо-Тихоокеанському регіоні. При цьому речник підтвердив готовність України тісно співпрацювати для протидії спільним загрозам безпеці, що випливають з поглиблення співпраці між Москвою і Пхеньяном.

Варто нагадати, ввечері 25 лютого північнокорейські сили спеціальних операцій та саперні війська, які брали участь у російсько-українській війні на території Курської області РФ, пройшли з російським триколором по Пхеньяну під час військового параду, присвяченого завершенню IX з'їзду правлячої в КНДР Трудової партії Кореї.

