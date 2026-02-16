До чого готуються солдати КНДР у війні проти України: у Японії зробили резонансну заяву

Японія має готуватися до того, що війська КНДР повернуться додому із цінним досвідом ведення сучасної війни. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у виступі міністра оборони Японії Сіндзіро Коїдзумі.

Військові КНДР. Фото: з відкритих джерел

"Понад 10 тисяч північнокорейських солдатів було відправлено до Росії, потім Росія відправляє північнокорейські війська в Україну. Вони вивчають нові способи ведення війни, безпілотники, штучний інтелект, кіберпростір і звичайну зброю", — заявив міністр оборони Японії.

За його словами, коли вони повернуться до Північної Кореї, Японія та союзники повинні врахувати, з якою метою та проти кого будуть використані ці можливості.

"Ось чому я говорю, що Україна – це не така вже й далека проблема", — зазначив Коїдзумі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — лідер Північної Кореї Кім Чен Ин урочисто відкрив у Пхеньян нову вулицю, присвячену військовим КНДР, які загинули під час війни Росії проти України. Подія сталася у новому столичному районі Хвасон, де збудували житловий комплекс для сімей загиблих.

Нову вулицю Сеппхель у державних повідомленнях КНДР називають "архітектурним комплексом", який має увічнити "подвиги героїв", які брали участь у закордонній військовій операції. Під час церемонії Кім Чен Ин заявив, що об'єкт стане "джерелом честі для покоління та гордості держави". За даними Державного агентства ЦТАК, ордери на квартири сім'ям північнокорейський диктатор вручав особисто.

Також видання "Коментарі" повідомляло – північнокорейські воїни продовжують допомагати окупантам у війні проти України. Вони з артилерії та дронів обстрілюють Україну. Також солдатів з КНДР залучено до аеророзвідки та коригування ударів РСЗВ. Як повідомляє портал "Коментарі", про це у Telegram повідомляє ГУР Міноборони України.



