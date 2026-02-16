К чему готовятся солдаты КНДР в войне против Украины: в Японии сделали резонансное заявление

Япония должна готовиться к тому, что войска КНДР вернутся домой с ценным опытом ведения современной войны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в выступлении министра обороны Японии Синдзиро Коидзуми.

"Более 10 тысяч северокорейских солдат было отправлено в Россию, затем Россия отправляет северокорейские войска в Украину. Они изучают новые способы ведения войны, беспилотники, искусственный интеллект, киберпространство и обычное оружие", — заявил министр обороны Японии.

По его словам, когда они вернутся в Северную Корею, Япония и союзники должны учесть, с какой целью и против кого будут использованы эти возможности.

"Вот почему я говорю, что Украина – это не такая уж и далекая проблема", — отметил Коидзуми.

