К чему готовятся солдаты КНДР в войне против Украины: в Японии сделали резонансное заявление

Кравцев Сергей
Япония должна готовиться к тому, что войска КНДР вернутся домой с ценным опытом ведения современной войны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в выступлении министра обороны Японии Синдзиро Коидзуми.
Военные КНДР. Фото: из открытых источников
По его словам, когда они вернутся в Северную Корею, Япония и союзники должны учесть, с какой целью и против кого будут использованы эти возможности.
Читайте также на портале "Комментарии" — лидер Северной Кореи Ким Чен Ын торжественно открыл в Пхеньян новую улицу, посвященную военным КНДР, погибшим во время войны России против Украины. Событие произошло в новом столичном районе Хвасон, где построили жилищный комплекс для семей погибших.
Новую улицу Сеппхель в государственных сообщениях КНДР называют "архитектурным комплексом", который должен увековечить "подвиги героев", участвовавших в зарубежной военной операции. Во время церемонии Ким Чен Ын заявил, что объект станет "источником чести для поколения и гордости государства". По данным государственного агентства ЦТАК, ордера на квартиры семьям северокорейский диктатор вручал лично.
Также издание "Комментарии" сообщало – северокорейские воины продолжают помогать оккупантам в войне против Украины. Они из артиллерии и дронов обстреливают Украину. Также солдаты из КНДР вовлечены в аэроразведку и корректировку ударов РСЗО. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщает ГУР Минобороны Украины.