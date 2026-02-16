logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией К чему готовятся солдаты КНДР в войне против Украины: в Японии сделали резонансное заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

К чему готовятся солдаты КНДР в войне против Украины: в Японии сделали резонансное заявление

Более 10 тысяч северокорейских солдат было отправлено в Россию, затем Москва отправляет северокорейские войска в Украину

16 февраля 2026, 13:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Япония должна готовиться к тому, что войска КНДР вернутся домой с ценным опытом ведения современной войны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в выступлении министра обороны Японии Синдзиро Коидзуми.

К чему готовятся солдаты КНДР в войне против Украины: в Японии сделали резонансное заявление

Военные КНДР. Фото: из открытых источников

"Более 10 тысяч северокорейских солдат было отправлено в Россию, затем Россия отправляет северокорейские войска в Украину. Они изучают новые способы ведения войны, беспилотники, искусственный интеллект, киберпространство и обычное оружие", — заявил министр обороны Японии.

По его словам, когда они вернутся в Северную Корею, Япония и союзники должны учесть, с какой целью и против кого будут использованы эти возможности.

"Вот почему я говорю, что Украина – это не такая уж и далекая проблема", — отметил Коидзуми.

Читайте также на портале "Комментарии" — лидер Северной Кореи Ким Чен Ын торжественно открыл в Пхеньян новую улицу, посвященную военным КНДР, погибшим во время войны России против Украины. Событие произошло в новом столичном районе Хвасон, где построили жилищный комплекс для семей погибших.

Новую улицу Сеппхель в государственных сообщениях КНДР называют "архитектурным комплексом", который должен увековечить "подвиги героев", участвовавших в зарубежной военной операции. Во время церемонии Ким Чен Ын заявил, что объект станет "источником чести для поколения и гордости государства". По данным государственного агентства ЦТАК, ордера на квартиры семьям северокорейский диктатор вручал лично.

Также издание "Комментарии" сообщало – северокорейские воины продолжают помогать оккупантам в войне против Украины. Они из артиллерии и дронов обстреливают Украину. Также солдаты из КНДР вовлечены в аэроразведку и корректировку ударов РСЗО. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщает ГУР Минобороны Украины.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости