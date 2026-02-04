Северокорейцы никуда не делись: в ГУР рассказали, где сейчас воюют воины Кима

Северокорейские воины продолжают помогать оккупантам в войне против Украины. Они из артиллерии и дронов обстреливают Украину. Также солдаты из КНДР вовлечены в аэроразведку и корректировку ударов РСЗО. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщает ГУР Минобороны Украины.

Украинская разведка установила, что в январе 2026 года группировка войск из КНДР находится на территории Курской области РФ, и с этой территории регулярно совершает атаки по приграничным украинским общинам.

В частности, корейские военные избивают из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по мирным жителям, выполняют задачи по аэроразведке, артиллерийской разведке, корректируют удары РСЗО.

Отмечается, что овладение беспилотными технологиями и получение опыта ведения современной войны – одна из ключевых целей участия армии КНДР в войне против Украины.

За все время участия северокорейцев в войне против Украины вернулось около трех тысяч солдат. Большинство из них становятся военными инструкторами, чтобы распространить навыки ведения войны ХХІ века на всю армию КНДР.

