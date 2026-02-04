logo

Война с Россией Северокорейцы никуда не делись: в ГУР рассказали, где сейчас воюют воины Кима
commentss НОВОСТИ Все новости

Северокорейцы никуда не делись: в ГУР рассказали, где сейчас воюют воины Кима

По информации ГУР, северокорейцы обстреливают границы Украины из артиллерии

4 февраля 2026, 14:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Северокорейские воины продолжают помогать оккупантам в войне против Украины. Они из артиллерии и дронов обстреливают Украину. Также солдаты из КНДР вовлечены в аэроразведку и корректировку ударов РСЗО. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщает ГУР Минобороны Украины.

Северокорейцы никуда не делись: в ГУР рассказали, где сейчас воюют воины Кима

Военные КНДР. Фото: из открытых источников

Украинская разведка установила, что в январе 2026 года группировка войск из КНДР находится на территории Курской области РФ, и с этой территории регулярно совершает атаки по приграничным украинским общинам.

В частности, корейские военные избивают из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по мирным жителям, выполняют задачи по аэроразведке, артиллерийской разведке, корректируют удары РСЗО.

Отмечается, что овладение беспилотными технологиями и получение опыта ведения современной войны – одна из ключевых целей участия армии КНДР в войне против Украины.

За все время участия северокорейцев в войне против Украины вернулось около трех тысяч солдат. Большинство из них становятся военными инструкторами, чтобы распространить навыки ведения войны ХХІ века на всю армию КНДР.

Читайте на портале "Комментарии" — лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обнародовал план строительства новых заводов по производству боеприпасов для расширения производственных мощностей ракет и снарядов, отметив, что увеличение их производства имеет решающее значение для укрепления военного сдерживания, сообщили в агентстве Yonhap.

Также издание "Комментарии" сообщало – Северная Корея обнародовала кадры корпуса первой ядерной субмарины, находящейся на стадии завершения строительства. Лидер КНДР Ким Чен Ин лично приехал наблюдать за подготовкой подлодки, которая, по официальным данным, будет иметь водоизмещение 8,7 тысячи тонн. Об этом сообщает "Kcna Watch".




Источник: https://t.me/DIUkraine/7786
