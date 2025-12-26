logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У КНДР показали виробництво ракет, якими Росія б’є по Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

У КНДР показали виробництво ракет, якими Росія б’є по Україні

Масштаби виробництва військової продукції КНДР, зокрема балістичних ракет, відомих як KN-23, вражають

26 грудня 2025, 17:50
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оприлюднив план будівництва нових заводів з виробництва боєприпасів для розширення виробничих потужностей ракет і снарядів, наголосивши, що збільшення їх виробництва має вирішальне значення для зміцнення військового стримування, повідомили в агентстві Yonhap.

У КНДР показали виробництво ракет, якими Росія б’є по Україні

У КНДР показали виробництво ракет, якими Росія б’є по Україні

Кім зробив ці заяви під час свого візиту на великі підприємства військової промисловості, де він інспектував виробництво ракет та снарядів у четвертому кварталі. Дата інспекції та місцезнаходження заводів не уточнюються.

Він наказав розширити виробничі потужності ракет і снарядів, зазначивши, що плани щодо будівництва нових заводів з виробництва боєприпасів будуть розглянуті на майбутньому з'їзді партії, повідомляє KCNA.

"Для задоволення перспективних потреб ракетних та артилерійських військ Корейської народної армії необхідно постійно підвищувати рівень модернізації військово-повітряної промисловості шляхом створення нових підприємств військово-повітряної промисловості, як заплановано", – сказав Кім.

"Зокрема, сектор виробництва ракет та снарядів має першорядне значення для зміцнення військового стримування", – додав він.

Лідер Північної Кореї постійно закликав до розширення виробництва ракет і снарядів під час своїх візитів на ключові заводи з виробництва боєприпасів, що викликало припущення, що цей крок пов'язаний з експортом зброї Північною Кореєю до Росії.

Оскільки Північна Корея відправила близько 15 000 військовослужбовців на підтримку війни Росії проти України, Кім Чен Ин наголосив на необхідності модернізації звичайної зброї та посилення бойових можливостей.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Північна Корея оприлюднила кадри корпусу першої ядерної субмарини, що перебуває у стадії завершення будівництва.

