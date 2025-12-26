logo

В КНДР показали производство ракет, которыми Россия бьет по Украине

Масштабы производства военной продукции КНДР, в частности баллистических ракет, известных как KN-23, поражают

26 декабря 2025, 17:50
Недилько Ксения

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обнародовал план строительства новых заводов по производству боеприпасов для расширения производственных мощностей ракет и снарядов, подчеркнув, что увеличение их производства имеет решающее значение для укрепления военного сдерживания, сообщили в агентстве Yonhap.

Ким сделал эти заявления во время своего визита на крупные предприятия военной промышленности, где он инспектировал производство ракет и снарядов в четвертом квартале. Дата инспекции и местонахождение заводов не уточняются.

Он приказал расширить производственные мощности ракет и снарядов, отметив, что планы строительства новых заводов по производству боеприпасов будут рассмотрены на предстоящем съезде партии, сообщает KCNA.

"Для удовлетворения перспективных потребностей ракетных и артиллерийских войск Корейской народной армии необходимо постоянно повышать уровень модернизации военно-воздушной промышленности путем создания новых предприятий военно-воздушной промышленности, как планируется", — сказал Ким.

"В частности , сектор производства ракет и снарядов имеет первостепенное значение для укрепления военного сдерживания", — добавил он.

Лидер Северной Кореи постоянно призвал к расширению производства ракет и снарядов во время своих визитов на ключевые заводы по производству боеприпасов, что вызвало предположение, что этот шаг связан с экспортом оружия Северной Кореей в Россию.

Поскольку Северная Корея отправила около 15 000 военнослужащих в поддержку войны России против Украины, Ким Чен Ын подчеркнул необходимость модернизации обычного оружия и усиление боевых возможностей.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Северная Корея обнародовала кадры корпуса первой ядерной субмарины, находящейся в стадии завершения строительства.

