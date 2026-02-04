Північнокорейці нікуди не ділися: у ГУР розповіли, де зараз воюють вояки Кіма

Північнокорейські вояки продовжують допомагати окупантам у війні проти України. Вони з артилерії та дронів обстрілюють Україну. Також солдати з КНДР залучені до аеророзвідки і коригуванні ударів РСЗВ. Як інформує портал "Коментарі", про це у Telegram повідомляє ГУР Міноборони України.

Військові КНДР. Фото: з відкритих джерел

Українська розвідка установила, що у січні 2026 року угруповання військ з КНДР перебуває на території Курської області РФ, і з цієї території регулярно здійснює атаки по прикордонних українських громадах.

Зокрема, корейські військові б'ють зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по мирних мешканцях, виконують завдання з аеророзвідки, артилерійської розвідки, коригують удари РСЗВ.

Зазначається, що оволодіння безпілотними технологіями і здобуття досвіду ведення сучасної війни – це одна з ключових цілей участі армії КНДР у війні проти України.

За весь час участі північнокорейців у війні проти України повернулись близько трьох тисяч солдатів. Більшість з них стають військовими інструкторами, аби поширити здобуті навички ведення війни ХХІ століття на всю армію КНДР.

Читайте також на порталі "Коментарі" — лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оприлюднив план будівництва нових заводів з виробництва боєприпасів для розширення виробничих потужностей ракет і снарядів, наголосивши, що збільшення їх виробництва має вирішальне значення для зміцнення військового стримування, повідомили в агентстві Yonhap.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Північна Корея оприлюднила кадри корпусу першої ядерної субмарини, що перебуває у стадії завершення будівництва. Лідер КНДР Кім Чен Ин особисто приїхав спостерігати за підготовкою підводного човна, який, за офіційними даними, матиме водотоннажність 8,7 тисячі тонн. Про це повідомляє " Kcna Watch".



