В КНДР восхваляют убийц украинцев: какое шоу устроил Пхеньян

Министерство иностранных дел Украины назвали пропагандистским представлением военный парад с участием "курских ветеранов" в Пхеньяне и напомнили миру об опасности сотрудничества Северной Кореи и России. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал спикер МИД Георгий Тихий.

Военные КНДР. Фото: из открытых источников

"Они могут выглядеть гордыми, но им нечего гордиться. В этом пропагандистском спектакле отсутствует не менее 6000 северокорейских солдат, которые в тот день не маршировали в Пхеньяне. Они погибли в незаконной агрессивной войне в восьми тысячах километрах от них, к которой они не имели никакого отношения", – отметил спикер МИД.

Он добавил, что всем странам мира важно осознать, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын не снабжает это "пушечное мясо" бесплатно. В обмен на это он получает конкретную и опасную поддержку Путина.

По словам Тихого, это должно беспокоить каждую страну в Индо-Тихоокеанском регионе. При этом представитель подтвердил готовность Украины тесно сотрудничать для противодействия общим угрозам безопасности, вытекающим из углубления сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

Стоит напомнить, что вечером 25 февраля северокорейские силы специальных операций и саперные войска, участвовавшие в российско-украинской войне на территории Курской области РФ, прошли с российским триколором по Пхеньяну во время военного парада, посвященного завершению IX съезда правящей в КНДР Трудовой.

