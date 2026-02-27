В КНДР восхваляют убийц украинцев: какое шоу устроил Пхеньян

Рубрики
Министерство иностранных дел Украины назвали пропагандистским представлением военный парад с участием "курских ветеранов" в Пхеньяне и напомнили миру об опасности сотрудничества Северной Кореи и России. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал спикер МИД Георгий Тихий.
Военные КНДР. Фото: из открытых источников
Он добавил, что всем странам мира важно осознать, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын не снабжает это "пушечное мясо" бесплатно. В обмен на это он получает конкретную и опасную поддержку Путина.
По словам Тихого, это должно беспокоить каждую страну в Индо-Тихоокеанском регионе. При этом представитель подтвердил готовность Украины тесно сотрудничать для противодействия общим угрозам безопасности, вытекающим из углубления сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.
Стоит напомнить, что вечером 25 февраля северокорейские силы специальных операций и саперные войска, участвовавшие в российско-украинской войне на территории Курской области РФ, прошли с российским триколором по Пхеньяну во время военного парада, посвященного завершению IX съезда правящей в КНДР Трудовой.
Также издание "Комментарии" сообщало – северокорейские воины продолжают помогать оккупантам в войне против Украины. Они из артиллерии и дронов обстреливают Украину. Также солдаты из КНДР вовлечены в аэроразведку и корректировку ударов РСЗО. Об этом в Telegram сообщает ГУР Минобороны Украины.