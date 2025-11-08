Усі пункти пропуску на кордоні з Україною зупинили роботу: що сталося

В'їзд та виїзд громадян через пункти пропуску на кордоні України тимчасово призупинено внаслідок збою у роботі бази даних митниці. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби.

Кордон України. Фото: з відкритих джерел

Прикордонники зазначають, що ключова причина – несправність системи оформлення громадян та транспортних засобів на в'їзд в Україну та виїзд за її межі.

Як зазначають у відповідних службах, фахівці вже працюють над відновленням бази даних. Після усунення проблеми пропускні операції будуть відновлені у повному обсязі.

Громадянам та перевізникам рекомендують враховувати тимчасові обмеження при плануванні поїздок та стежити за подальшими офіційними оновленнями.

