Усі пункти пропуску на кордоні з Україною зупинили роботу: що сталося
Усі пункти пропуску на кордоні з Україною зупинили роботу: що сталося

У роботі бази даних митниці стався збій

8 листопада 2025, 14:14
Автор:
Кравцев Сергей

В'їзд та виїзд громадян через пункти пропуску на кордоні України тимчасово призупинено внаслідок збою у роботі бази даних митниці. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби.

Усі пункти пропуску на кордоні з Україною зупинили роботу: що сталося

Кордон України. Фото: з відкритих джерел

Прикордонники зазначають, що ключова причина – несправність системи оформлення громадян та транспортних засобів на в'їзд в Україну та виїзд за її межі.

Як зазначають у відповідних службах, фахівці вже працюють над відновленням бази даних. Після усунення проблеми пропускні операції будуть відновлені у повному обсязі.

Громадянам та перевізникам рекомендують враховувати тимчасові обмеження при плануванні поїздок та стежити за подальшими офіційними оновленнями.

Читайте також на порталі "Коментарі" — водіїв попереджають про можливе ускладнення руху на кордоні з Польщею через планові дорожні роботи в пункті пропуску "Устилуг — Зосин". Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.

Також видання "Коментарі" повідомляло – в Україні діяли схеми незаконного перетину державного кордону чоловіками мобілізаційного віку. До деяких схем причетні прикордонники. У Державному бюро розслідувань повідомили, що викрили незаконні схеми та організаторів так званих "безпечних маршрутів" для чоловіків.

Так, на Закарпатті викрили двох інспекторів-прикордонників. Вони планували налагодити схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон зі Словаччиною та Угорщиною. Обидва діяли "автономно" на різних ділянках відповідальності.




Джерело: https://t.me/DPSUkr/29425
