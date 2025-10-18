На границе с Польшей вновь проблемы: пограничники рассказали, что происходит

Водителей предупреждают о возможном осложнении движения на границе с Польшей из-за плановых дорожных работ в пункте пропуска "Устилуг — Зосин". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Граница Украины и Польши. Фото: из открытых источников

По информации пограничников, 20 октября работники Службы восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области планируют проведение дорожных работ в пункте пропуска "Устилуг".

В связи с этим на двое суток планируется полное перекрытие полосы движения "Красный коридор" на въезде в Украину.

Проезд транспортных средств будет осуществляться другими полосами, поэтому возможно замедление движения и накопление автомобилей с польской стороны. Работы продлятся до 30 ноября этого года.

Водителей просят обратить внимание на данную информацию при планировании зарубежных поездок.

