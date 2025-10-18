logo

На границе с Польшей вновь проблемы: пограничники рассказали, что происходит
НОВОСТИ

На границе с Польшей вновь проблемы: пограничники рассказали, что происходит

На пограничном пункте пропуска "Устилуг – Зосин" ожидают осложнений движения из-за проведения дорожных работ

18 октября 2025, 13:34
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Водителей предупреждают о возможном осложнении движения на границе с Польшей из-за плановых дорожных работ в пункте пропуска "Устилуг — Зосин". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

На границе с Польшей вновь проблемы: пограничники рассказали, что происходит

Граница Украины и Польши. Фото: из открытых источников

По информации пограничников, 20 октября работники Службы восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области планируют проведение дорожных работ в пункте пропуска "Устилуг".

В связи с этим на двое суток планируется полное перекрытие полосы движения "Красный коридор" на въезде в Украину.

Проезд транспортных средств будет осуществляться другими полосами, поэтому возможно замедление движения и накопление автомобилей с польской стороны. Работы продлятся до 30 ноября этого года.

Водителей просят обратить внимание на данную информацию при планировании зарубежных поездок.

Читайте также на портале "Комментарии" — польские пограничники тестируют новую систему контроля на границе с Украиной. В Государственной пограничной службе Украины сообщили об изменениях.

Отмечается, что в некоторых пунктах пропуска польские пограничники приступили к тестированию новой биометрической системы контроля. В Госпогранслужбе пояснили, что она предусматривает считывание лиц и отбор отпечатков пальцев как во время въезда, так и выезда из Украины. Из-за дополнительных процедур оформление граждан может длиться несколько дольше.

Также издание "Комментарии" сообщало – молодежь пытается воспользоваться разрешением беспрепятственного пересечения границы и уехать из Украины.




Источник: https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/pfbid0SLrUfEKrCGC4rTuUZXe7cbJk41XW9vTSaRMB5bKgA429UzmxjnKeW3X3RSw2rVPdl
