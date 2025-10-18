logo_ukra

BTC/USD

106968

ETH/USD

3878.37

USD/UAH

41.73

EUR/UAH

48.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події На кордоні із Польщею знову проблеми: прикордонники розповіли, що відбувається
commentss НОВИНИ Всі новини

На кордоні із Польщею знову проблеми: прикордонники розповіли, що відбувається

На прикордонному пункті пропуску "Устилуг – Зосин" очікують ускладнень руху через проведення дорожніх робіт

18 жовтня 2025, 13:34
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Водіїв попереджають про можливе ускладнення руху на кордоні з Польщею через планові дорожні роботи у пункті пропуску "Устилуг — Зосин". Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.

На кордоні із Польщею знову проблеми: прикордонники розповіли, що відбувається

Кордон України та Польщі. Фото: з відкритих джерел

За інформацією прикордонників, 20 жовтня працівники Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області планують проведення дорожніх робіт у пункті пропуску "Устилуг".

У зв'язку з цим на дві доби планується повне перекриття смуги руху "Червоний коридор" на в'їзді до України.          

Проїзд транспортних засобів здійснюватиметься іншими смугами, тому можливе уповільнення руху та накопичення автомобілів з польської сторони. Роботи продовжаться до 30 листопада цього року.

Водіїв просять звернути увагу на цю інформацію під час планування закордонних поїздок.

Читайте також на порталі "Коментарі" — польські прикордонники тестують нову систему контролю на кордоні з Україною. У Державній прикордонній службі України повідомили про зміни.                                

Зазначається, що у деяких пунктах пропуску польські прикордонники розпочали тестування нової біометричної системи контролю. У Держприкордонслужбі пояснили, що вона передбачає зчитування осіб та відбір відбитків пальців як під час в'їзду, так і виїзду з України. Через додаткові процедури оформлення громадян може тривати дещо довше.

Також видання "Коментарі" повідомляло – молодь намагається скористатися дозволом безперешкодного перетину кордону та виїхати з України.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/pfbid0SLrUfEKrCGC4rTuUZXe7cbJk41XW9vTSaRMB5bKgA429UzmxjnKeW3X3RSw2rVPdl
Теги:

Новини

Всі новини