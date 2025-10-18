На кордоні із Польщею знову проблеми: прикордонники розповіли, що відбувається

Водіїв попереджають про можливе ускладнення руху на кордоні з Польщею через планові дорожні роботи у пункті пропуску "Устилуг — Зосин". Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України.

Кордон України та Польщі. Фото: з відкритих джерел

За інформацією прикордонників, 20 жовтня працівники Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області планують проведення дорожніх робіт у пункті пропуску "Устилуг".

У зв'язку з цим на дві доби планується повне перекриття смуги руху "Червоний коридор" на в'їзді до України.

Проїзд транспортних засобів здійснюватиметься іншими смугами, тому можливе уповільнення руху та накопичення автомобілів з польської сторони. Роботи продовжаться до 30 листопада цього року.

Водіїв просять звернути увагу на цю інформацію під час планування закордонних поїздок.

Читайте також на порталі "Коментарі" — польські прикордонники тестують нову систему контролю на кордоні з Україною. У Державній прикордонній службі України повідомили про зміни.

Зазначається, що у деяких пунктах пропуску польські прикордонники розпочали тестування нової біометричної системи контролю. У Держприкордонслужбі пояснили, що вона передбачає зчитування осіб та відбір відбитків пальців як під час в'їзду, так і виїзду з України. Через додаткові процедури оформлення громадян може тривати дещо довше.

Також видання "Коментарі" повідомляло – молодь намагається скористатися дозволом безперешкодного перетину кордону та виїхати з України.



