Польша ужесточила условия пересечения границы для украинцев: что изменилось

Польские пограничники тестируют новую систему контроля на границе с Украиной. В Государственной пограничной службе Украины сообщили об изменениях.
Отмечается, что в некоторых пунктах пропуска польские пограничники приступили к тестированию новой биометрической системы контроля. В Госпогранслужбе пояснили, что она предусматривает считывание лиц и отбор отпечатков пальцев как во время въезда, так и выезда из Украины. Из-за дополнительных процедур оформление граждан может длиться несколько дольше.
Также пограничники предупредили, что ситуация в пунктах пропуска на Львовщине по состоянию на 17 сентября:
"Шегини" – 150 авто;
"Краковец" – 20 авто;
"Нижанковичи" – 10 авто;
"Смельница", "Угринов", "Грушев" и "Рава-Русская" — работают без задержек.
