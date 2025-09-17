Польша ужесточила условия пересечения границы для украинцев: что изменилось

Польские пограничники тестируют новую систему контроля на границе с Украиной. В Государственной пограничной службе Украины сообщили об изменениях.

Граница. Иллюстративное фото

Отмечается, что в некоторых пунктах пропуска польские пограничники приступили к тестированию новой биометрической системы контроля. В Госпогранслужбе пояснили, что она предусматривает считывание лиц и отбор отпечатков пальцев как во время въезда, так и выезда из Украины. Из-за дополнительных процедур оформление граждан может длиться несколько дольше.

Также пограничники предупредили, что ситуация в пунктах пропуска на Львовщине по состоянию на 17 сентября:

"Шегини" – 150 авто;

"Краковец" – 20 авто;

"Нижанковичи" – 10 авто;

"Смельница", "Угринов", "Грушев" и "Рава-Русская" — работают без задержек.

"Также в пункте пропуска "Шегини" продолжаются ремонтные работы с украинской стороны. Это временно снижает пропускную способность, как для легкового, так и для грузового транспорта", — сообщили в Госпогранслужбе.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что молодежь пытается воспользоваться разрешением беспрепятственного пересечения границы и уехать из Украины.

Студенты украинских вузов все чаще оформляют академические отпуска или переходят на онлайн-обучение, чтобы получить возможность уехать за границу, пишет издание “Судебно-юридическая газета”. Эта тенденция стала заметна после принятия Кабмином соответствующего разрешения. Президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко отмечает, что пока нельзя говорить о массовой проблеме. Однако тенденция, по его словам, уже не очень хорошая.