logo_ukra

BTC/USD

115938

ETH/USD

4477.34

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство права людини Польща посилила умови перетину кордону для українців: що змінилося
commentss НОВИНИ Всі новини

Польща посилила умови перетину кордону для українців: що змінилося

Польща ввела нові правила перетину кордону для українців

17 вересня 2025, 21:14
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Польські прикордонники тестують нову систему контролю на кордоні з Україною. У Державній прикордонній службі України повідомили про зміни.

Польща посилила умови перетину кордону для українців: що змінилося

Кордон. Ілюстративне фото

Зазначається, що у деяких пунктах пропуску польські прикордонники розпочали тестування нової біометричної системи контролю. У Держприкордонслужбі пояснили, що вона передбачає зчитування облич та відбір відбитків пальців, як під час в’їзду, так і виїзду з України. Через додаткові процедури оформлення громадян може тривати дещо довше.

Також прикордонники попередили, що ситуація в пунктах пропуску на Львівщині станом на 17 вересня наступна:

  • “Шегині” – 150 авто;

  • “Краківець” – 20 авто;

  • “Нижанковичі” – 10 авто;

  • “Смільниця”, “Угринів”, “Грушів” та “Рава-Руська” – працюють без затримок.

“Також у пункті пропуску "Шегині" тривають ремонтні роботи з українського боку. Це тимчасово знижує пропускну спроможність, як для легкового, так і для вантажного транспорту”, — повідомили у Держприкордонслужбі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що молодь намагається скористатися дозволом безперешкодного перетину кордону та виїхати з України. 

Студенти українських вищих навчальних закладів дедалі частіше оформлюють академічні відпустки або переходять на онлайн-навчання, щоб отримати можливість виїхати за кордон, пише видання “Судово-юридична газета”. Ця тенденція стала помітна після ухвалення Кабміном відповідного дозволу.  Президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко зазначає, що поки не можна говорити про масову проблему. Однак тенденція, за його словами, уже не дуже добра. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/DPSUkr/28706
Теги:

Новини

Всі новини