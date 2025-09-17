Польща посилила умови перетину кордону для українців: що змінилося

Польські прикордонники тестують нову систему контролю на кордоні з Україною. У Державній прикордонній службі України повідомили про зміни.

Кордон. Ілюстративне фото

Зазначається, що у деяких пунктах пропуску польські прикордонники розпочали тестування нової біометричної системи контролю. У Держприкордонслужбі пояснили, що вона передбачає зчитування облич та відбір відбитків пальців, як під час в’їзду, так і виїзду з України. Через додаткові процедури оформлення громадян може тривати дещо довше.

Також прикордонники попередили, що ситуація в пунктах пропуску на Львівщині станом на 17 вересня наступна:

“Шегині” – 150 авто;

“Краківець” – 20 авто;

“Нижанковичі” – 10 авто;

“Смільниця”, “Угринів”, “Грушів” та “Рава-Руська” – працюють без затримок.

“Також у пункті пропуску "Шегині" тривають ремонтні роботи з українського боку. Це тимчасово знижує пропускну спроможність, як для легкового, так і для вантажного транспорту”, — повідомили у Держприкордонслужбі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що молодь намагається скористатися дозволом безперешкодного перетину кордону та виїхати з України.

Студенти українських вищих навчальних закладів дедалі частіше оформлюють академічні відпустки або переходять на онлайн-навчання, щоб отримати можливість виїхати за кордон, пише видання “Судово-юридична газета”. Ця тенденція стала помітна після ухвалення Кабміном відповідного дозволу. Президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко зазначає, що поки не можна говорити про масову проблему. Однак тенденція, за його словами, уже не дуже добра.