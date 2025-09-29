Мужчины пытаются бежать из Украины: как пограничники зарабатывают на уклонистах

В Украине действовали схемы незаконного пересечения государственной границы мужчинами мобилизационного возраста. К некоторым схемам причастны пограничники. В Государственном бюро расследований сообщили, что разоблачили незаконные схемы и организаторов так называемых "безопасных маршрутов" для мужчин.

Уклонение от мобилизации. Иллюстративное фото

Так, в Закарпатье разоблачили двух инспекторов-пограничников. Они планировали наладить схемы незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу со Словакией и Венгрией. Оба действовали "автономно" на разных участках ответственности.

Отмечается, что фигуранты через посредников предлагали заказчикам за деньги информацию о "безопасных маршрутах", местоположениях пограничных нарядов и системе охраны границы. Стоимость такой услуги колебалась от 3 до 5 тыс. долл. с человека.

"Один из инспекторов демонстрировал "клиентам" на электронных картах возможные пути обхода пунктов пропуска, обещая "беспрепятственное движение" в своей зоне контроля. Другой — договаривался о передаче данных, позволявших избегать патрулей и усиленных нарядов", — сообщили в ГБР.

В ходе расследования выяснили, что в сентябре этого года по меньшей мере два военнообязанных незаконно пересекли границу с помощью инспекторов.

Также работники ГБР помешали налаживанию канала нелегального пересечения государственной границы в Молдову военнообязанными. Организовывал "туры" инспектор пограничной службы.

"Должностное лицо, после года службы по охране государственной границы, решило превратить это в бизнес. Он был хорошо осведомлен о графиках дежурства коллег, местах несения службы пограничными нарядами и особенностях местности. Так что фигурант подыскал двух желающих за деньги незаконно пересечь границу. За 9 тыс. долл. он обещал перевезти военнообязанных на собственном автомобиле в Республику Молдова вне пунктов пропуска”, — сообщили в ГБР.

Правоохранители задержали чиновника при получении полной оплаты за "услугу" от двух уклонистов.

Фигурантам сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

