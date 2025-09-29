Мужчины пытаются бежать из Украины: как пограничники зарабатывают на уклонистах

Рубрики
В Украине действовали схемы незаконного пересечения государственной границы мужчинами мобилизационного возраста. К некоторым схемам причастны пограничники. В Государственном бюро расследований сообщили, что разоблачили незаконные схемы и организаторов так называемых "безопасных маршрутов" для мужчин.
Так, в Закарпатье разоблачили двух инспекторов-пограничников. Они планировали наладить схемы незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу со Словакией и Венгрией. Оба действовали "автономно" на разных участках ответственности.
Отмечается, что фигуранты через посредников предлагали заказчикам за деньги информацию о "безопасных маршрутах", местоположениях пограничных нарядов и системе охраны границы. Стоимость такой услуги колебалась от 3 до 5 тыс. долл. с человека.
В ходе расследования выяснили, что в сентябре этого года по меньшей мере два военнообязанных незаконно пересекли границу с помощью инспекторов.
Также работники ГБР помешали налаживанию канала нелегального пересечения государственной границы в Молдову военнообязанными. Организовывал "туры" инспектор пограничной службы.
Правоохранители задержали чиновника при получении полной оплаты за "услугу" от двух уклонистов.
Фигурантам сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
