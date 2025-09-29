Чоловіки намагаються втекти з України: як прикордонники заробляють на ухилянтах

Рубрики
В Україні діяли схеми незаконно перетину державного кордону чоловіками мобілізаційного віку. До деяких схем причетні прикордонники. У Державному бюро розслідувань повідомили, що викрили незаконні схеми та організаторів так званих “безпечних маршрутів” для чоловіків.
Так, на Закарпатті викрили двох інспекторів-прикордонників. Вони планували налагодити схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон зі Словаччиною та Угорщиною. Обидва діяли "автономно" на різних ділянках відповідальності.
Зазначається, що фігуранти через посередників пропонували замовникам за гроші інформацію про “безпечні маршрути”, місця розташування прикордонних нарядів та систему охорони кордону. Вартість такої “послуги” коливалася від 3 до 5 тис. дол. з особи.
У ході розслідування з'ясували, що у вересні цього року, щонайменше два військовозобов’язаних незаконно перетнули кордон за допомоги інспекторів.
Також працівники ДБР завадили налагодженню каналу нелегального перетину державного кордону до Молдови військовозобов’язаними. Організовував “тури” інспектор прикордонної служби.
Правоохоронці затримали посадовця під час одержання повної оплати за “послугу” з двох ухилянтів.
Фігурантам повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
