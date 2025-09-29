Чоловіки намагаються втекти з України: як прикордонники заробляють на ухилянтах

В Україні діяли схеми незаконно перетину державного кордону чоловіками мобілізаційного віку. До деяких схем причетні прикордонники. У Державному бюро розслідувань повідомили, що викрили незаконні схеми та організаторів так званих “безпечних маршрутів” для чоловіків.

Ухилення від мобілізації. Ілюстративне фото

Так, на Закарпатті викрили двох інспекторів-прикордонників. Вони планували налагодити схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон зі Словаччиною та Угорщиною. Обидва діяли "автономно" на різних ділянках відповідальності.

Зазначається, що фігуранти через посередників пропонували замовникам за гроші інформацію про “безпечні маршрути”, місця розташування прикордонних нарядів та систему охорони кордону. Вартість такої “послуги” коливалася від 3 до 5 тис. дол. з особи.

“Один з інспекторів демонстрував “клієнтам” на електронних картах можливі шляхи обходу пунктів пропуску, обіцяючи "безперешкодний рух" у своїй зоні контролю. Інший — домовлявся про передачу даних, які дозволяли уникати патрулів та посилених нарядів”, — повідомили в ДБР.

У ході розслідування з'ясували, що у вересні цього року, щонайменше два військовозобов’язаних незаконно перетнули кордон за допомоги інспекторів.

Також працівники ДБР завадили налагодженню каналу нелегального перетину державного кордону до Молдови військовозобов’язаними. Організовував “тури” інспектор прикордонної служби.

“Посадовець, після року служби по охороні державного кордону, вирішив перетворити це на бізнес. Він був добре обізнаний у графіках чергування колег, місцях несення служби прикордонними нарядами та особливостях місцевості. Тож фігурант підшукав двох охочих за гроші незаконно перетнути кордон. За 9 тис. дол. він обіцяв перевезти військовозобов’язаних на власному авто до Республіки Молдова поза пунктами пропуску”, — повідомили в ДБР.

Правоохоронці затримали посадовця під час одержання повної оплати за “послугу” з двох ухилянтів.

Фігурантам повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

