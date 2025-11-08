logo

Главная Новости Общество события Все пункты пропуска на границе с Украиной остановили работу: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Все пункты пропуска на границе с Украиной остановили работу: что произошло

В работе базы данных таможни произошел сбой

8 ноября 2025, 14:14
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Въезд и выезд граждан через пункты пропуска на границе Украины временно приостановлен в результате сбоя в работе базы данных таможни. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

Все пункты пропуска на границе с Украиной остановили работу: что произошло

Граница Украины. Фото: из открытых источников

Пограничники отмечают, ключевая причина – неисправность системы оформления граждан и транспортных средств на въезд в Украину и выезд за ее пределы.

Как отмечают в соответствующих службах, специалисты уже работают над восстановлением работы базы данных. После устранения проблемы пропускные операции будут восстановлены в полном объеме.

Гражданам и перевозчикам рекомендуют учитывать временные ограничения при планировании поездок и следить за дальнейшими официальными обновлениями.

Читайте также на портале "Комментарии" — водителей предупреждают о возможном осложнении движения на границе с Польшей из-за плановых дорожных работ в пункте пропуска "Устилуг — Зосин". Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Украине действовали схемы незаконного пересечения государственной границы мужчинами мобилизационного возраста. К некоторым схемам причастны пограничники. В Государственном бюро расследований сообщили, что разоблачили незаконные схемы и организаторов так называемых "безопасных маршрутов" для мужчин.

Так, в Закарпатье разоблачили двух инспекторов-пограничников. Они планировали наладить схемы незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу со Словакией и Венгрией. Оба действовали "автономно" на разных участках ответственности.




Источник: https://t.me/DPSUkr/29425
