Все пункты пропуска на границе с Украиной остановили работу: что произошло

Въезд и выезд граждан через пункты пропуска на границе Украины временно приостановлен в результате сбоя в работе базы данных таможни. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

Граница Украины. Фото: из открытых источников

Пограничники отмечают, ключевая причина – неисправность системы оформления граждан и транспортных средств на въезд в Украину и выезд за ее пределы.

Как отмечают в соответствующих службах, специалисты уже работают над восстановлением работы базы данных. После устранения проблемы пропускные операции будут восстановлены в полном объеме.

Гражданам и перевозчикам рекомендуют учитывать временные ограничения при планировании поездок и следить за дальнейшими официальными обновлениями.

