"Уламок ракети" РФ, який впав у Львові виявився не тим, що думали

В ніч на 5 жовтня Росія здійснила масовану атаку по Україні завдаючи ударів дронами та ракетами. Одним з головних центрів атак став Львів. Після російських обстрілів в мережі поширилися фото "уламка ракети" РФ, яка впала у місті. Однак виявилася, що це зовсім не тим, що думали.

Нібито уламок російської ракети у Львові

Вранці після атаки в соціальних мережах з’явилися фото, на яких нібито видно уламок ракети, що впала у Львові. Користувачі почали активно ділитися зображеннями, припускаючи, що це частина російського боєприпасу. Проте згодом виявилося, що фото не має жодного стосунку до обстрілу.

Мер Львова Андрій Садовий у своєму зверненні зазначив, що після ранкових атак місто стало мішенню інформаційної операції з боку російської пропаганди.

"Зранку — ракети й дрони. Після обіду — фейки й пропаганда. русня через TikTok пробує накинути на мене брехню. Поширюють штучно згенеровані відео, де звинувачують у тому, що нібито Садовий "навів" ракети на Львів", — вказує львівський міський голова.

Садовий наголосив, що подібні інформаційні атаки мають на меті посіяти недовіру серед українців і змусити їх шукати винних усередині країни, замість того щоб зосередитися на справжньому агресорові.

"Уламок ракети" РФ виявився вентиляційною трубою

Як пояснив Садовий, фотографія, яку поширили в соцмережах, не має нічого спільного з військовими об’єктами.

"Будьте мудрими. Не поширюйте російську пропаганду й не сваріться. Вони цього тільки й хочуть. І наостанок. Сьогодні багато хто думав, що це був уламок ракети, а насправді — просто стара вентиляційна труба", — зауважив Садовий.

