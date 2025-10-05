Упавший во Львове "обломок ракеты" РФ оказался не тем, что думали

В ночь на 5 октября Россия совершила массированную атаку по Украине, нанося удары дронами и ракетами. Одним из главных центров атак стал Львов. После российских обстрелов в сети распространились фото "обломка ракеты" РФ, которая упала в городе. Однако оказалось, что это вовсе не тем, что думали.

Якобы обломок российской ракеты во Львове

Утром после атаки в социальных сетях появились фото, на которых якобы виден обломок упавшей во Львове ракеты. Пользователи начали активно делиться изображениями, предполагая, что это часть российского боеприпаса. Однако впоследствии оказалось, что фото не имеет никакого отношения к обстрелу.

Мэр Львова Андрей Садовый в своем обращении отметил, что после утренних атак город стал мишенью информационной операции со стороны российской пропаганды.

"Утром — ракеты и дроны. После обеда — фейки и пропаганда. русня через TikTok пробует накинуть на меня ложь. Распространяют искусственно сгенерированные видео, где обвиняют в том, что Садовый "навел" ракеты на Львов", — указывает львовский городской голова.

Садовый подчеркнул, что подобные информационные атаки преследуют цель посеять недоверие среди украинцев и заставить их искать виновных внутри страны, вместо того чтобы сосредоточиться на настоящем агрессоре.

"Обломок ракеты" РФ оказался вентиляционной трубой

Как пояснил Садовый, фотография, распространенная в соцсетях, не имеет ничего общего с военными объектами.

"Будьте мудрыми. Не распространяйте российскую пропаганду и не ссорьтесь. Они этого только и хотят. И напоследок. Сегодня многие думали, что это был обломок ракеты, а на самом деле — просто старая вентиляционная труба", — заметил Садовый.

