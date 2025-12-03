Україна розкриє Європі деталі таємних переговорів США та РФ: деталі

Українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим у середу проведе зустрічі у Брюсселі, де проінформує радників з національної безпеки європейських лідерів про дані, отримані після контактів між представниками США та Росії, що відбулися напередодні у Москві. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережі Х.

Рустем Умєров. Фото: з відкритих джерел

За словами глави держави, Умеров доповів йому про підготовку сьогоднішніх консультацій, на яких українська сторона надасть європейським партнерам оновлену інформацію про позицію Вашингтона та результати його переговорів з Кремлем. На зустрічах також буде присутнім начальник Генерального штабу України Андрій Гнатов.

Як зазначив Володимир Зеленський, українські представники обговорять із європейськими колегами та питання формування майбутньої архітектури безпеки, в якій європейський компонент відіграє ключову роль. Він наголосив, що співпраця з партнерами у сфері безпеки залишається одним із головних пріоритетів України.

Після візиту до Брюсселя Умеров та Гнатов розпочнуть підготовку нової зустрічі з представниками команди президента Дональда Трампа у Сполучених Штатах. За словами Зеленського, Україна й надалі вестиме конструктивну роботу, спрямовану на досягнення реального та сталого світу.

Президент також повідомив, що очікує докладну доповідь за підсумками зустрічей у Брюсселі та подальших погоджень із партнерами.

