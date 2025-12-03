Украина раскроет Европе детали тайных переговоров США и РФ: детали

Украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым в среду проведёт встречи в Брюсселе, где проинформирует советников по национальной безопасности европейских лидеров о данных, полученных после контактов между представителями США и России, состоявшихся накануне в Москве. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в соцсети Х.

Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

По словам главы государства, Умеров доложил ему о подготовке сегодняшних консультаций, на которых украинская сторона представит европейским партнёрам обновлённую информацию о позиции Вашингтона и результатах его переговоров с Кремлём. На встречах также будет присутствовать начальник Генерального штаба Украины Андрей Гнатов.

Как отметил Владимир Зеленский, украинские представители обсудят с европейскими коллегами и вопросы формирования будущей архитектуры безопасности, в которой европейский компонент играет ключевую роль. Он подчеркнул, что сотрудничество с партнёрами в сфере безопасности остаётся одним из главных приоритетов Украины.

После визита в Брюссель Умеров и Гнатов приступят к подготовке новой встречи с представителями команды президента Дональда Трампа в Соединённых Штатах. По словам Зеленского, Украина и дальше будет вести конструктивную работу, направленную на достижение реального и устойчивого мира.

Президент также сообщил, что ожидает подробный доклад по итогам встреч в Брюсселе и дальнейших согласований с партнёрами.

