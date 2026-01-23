У Трампа помилково додали одну з країн до списку "Ради миру"

Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю і додав її до переліку країн, які братимуть участь у "Раді миру". Помилкове внесення сталося під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

У Міністерстві закордонних справ (МЗС) Бельгії спростували дані про приєднання Брюсселя до цієї американської ініціативи.

"Бельгія НЕ підписала хартію "Ради Миру". Це оголошення є невірним. Ми прагнемо спільної та скоординованої європейської відповіді. Як і багато європейських країн, ми маємо застереження щодо цієї пропозиції", — написав у Х бельгійський міністр закордонних справ Максим Прево.

У списку, який опублікували США перед підписанням договору про створення "Ради миру", значаться: Бахрейн, Марокко, Йорданія, Катар, Саудівська Аравія, ОАЕ, Аргентина, Парагвай, Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Болгарія, Угорщина, Індонезія, Косово, Монголія та Пакистан.

президент США Дональд Трамп заявив, що відкликає раніше надіслане запрошення прем'єр-міністру Канади Марку Карні приєднатися до створеної ним "Ради миру". Про це глава Білого дому повідомив, розмістивши відповідний допис на платформі Truth Social.

У зверненні до Карні Трамп зазначив, що рада скасовує своє запрошення щодо участі Канади в організації, яку він назвав "найпрестижнішою Радою лідерів, яка коли-небудь збиралася".

"Будь ласка, нехай цей лист слугує підтвердженням того, що "Рада миру" відкликає своє запрошення щодо вступу Канади до організації", – написав Трамп.

Дональд Трамп направив українському лідеру Володимиру Зеленському запрошення приєднатися до Ради миру, пише Financial Times з посиланням на свої джерела. Однак Україна поки не поспішає погоджуватися на пропозицію, оскільки серед запрошених до Ради є російський диктатор Володимир Путін і білоруський глава Олександр Лукашенко.




