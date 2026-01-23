logo_ukra

Вже передумав: кому Трамп відкликав запрошення до «Ради миру»

Канади у "Раді миру" вже не буде

23 січня 2026, 07:45
Президент США Дональд Трамп заявив, що відкликає раніше надіслане запрошення прем’єр-міністру Канади Марку Карні приєднатися до створеної ним "Ради миру". Про це глава Білого дому повідомив, розмістивши відповідний допис на платформі Truth Social.

Вже передумав: кому Трамп відкликав запрошення до «Ради миру»

Рада миру

У зверненні до Карні Трамп зазначив, що рада скасовує своє запрошення щодо участі Канади в організації, яку він назвав "найпрестижнішою Радою лідерів, яка коли-небудь збиралася".

"Будь ласка, нехай цей лист слугує підтвердженням того, що "Рада миру" відкликає своє запрошення щодо вступу Канади до організації", – написав Трамп.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні раніше неодноразово критикував дії Трампа, звинувачуючи його у підриві "порядку, заснованого на правилах", а також у запровадженні жорстких торговельних тарифів. Карні розглядав можливість приєднання до Ради миру за певних умов, однак деталі, зокрема фінансові, залишалися неузгодженими.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп позитивно відгукнувся про намір російського диктатора Володимира Путіна сплатити внесок за членство у Раді миру за рахунок заморожених активів РФ. Свою думку щодо цього Трамп висловив під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One.

Також портал "Коментарі" — Дональд Трамп направив українському лідеру Володимиру Зеленському запрошення приєднатися до Ради миру, пише Financial Times з посиланням на свої джерела. Однак Україна поки не поспішає погоджуватися на пропозицію, оскільки серед запрошених до Ради є російський диктатор Володимир Путін і білоруський глава Олександр Лукашенко. Про що говорить такий крок Трампа? Чи є привід для хвилювання, що таким чином Вашингтон продовжує поетапно виводити Москву із ізоляції? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.




