Уже передумал: кому Трамп отозвал приглашение в «Совет мира»

Президент США Дональд Трамп заявил, что отзывает ранее посланное приглашение премьер-министру Канады Марку Карни присоединиться к созданному им "Совету мира". Об этом глава Белого дома сообщил, разместив соответствующее сообщение на платформе Truth Social.

Совет мира

В обращении к Карне Трамп отметил, что совет отменяет свое приглашение об участии Канады в организации, которую он назвал "самым престижным Советом лидеров, когда-либо собиравшимся".

"Пожалуйста, пусть это письмо служит подтверждением того, что "Совет мира" отзывает свое приглашение о вступлении Канады в организацию", — написал Трамп.

Премьер-министр Канады Марк Карни ранее не раз критиковал действия Трампа, обвиняя его в подрыве "порядка, основанного на правилах", а также во введении жестких торговых тарифов. Карни рассматривал возможность присоединения к Совету мира при определенных условиях, однако детали, в том числе финансовые, оставались несогласованными.

