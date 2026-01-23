В Трампа ошибочно добавили одну из стран в список "Совета мира"

Белый дом перепутал Бельгию с Беларусью и добавил ее в список стран, которые будут участвовать в "Совете мира". Ошибочное внесение произошло во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Совет мира

В Министерстве иностранных дел (МИД) Бельгии опровергли данные о присоединении Брюсселя к этой американской инициативе.

"Бельгия НЕ подписала хартию "Совета Мира". Это объявление неверно. Мы стремимся к общему и скоординированному европейскому ответу. Как и многие европейские страны, мы имеем оговорку относительно этого предложения", — написал в Х бельгийский министр иностранных дел Максим Прево.

В списке, опубликованном США перед подписанием договора о создании "Совета мира", значатся: Бахрейн, Марокко, Иордания, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Аргентина, Парагвай, Армения, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Болгария, Венгрия, Индонезия, Косово, Монастырь.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что отзывает ранее приглашение премьер-министру Канады Марку Карни присоединиться к созданному им "Совету мира". Об этом глава Белого дома сообщил, разместив соответствующее сообщение на платформе Truth Social.

В обращении к Карне Трамп отметил, что совет отменяет свое приглашение об участии Канады в организации, которую он назвал "самым престижным Советом лидеров, когда-либо собиравшимся".

"Пожалуйста, пусть это письмо служит подтверждением того, что "Совет мира" отзывает свое приглашение о вступлении Канады в организацию", — написал Трамп.

Также портал "Комментарии" – Дональд Трамп направил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приглашение присоединиться к Совету мира, пишет Financial Times со ссылкой на свои источники. Однако Украина пока не спешит соглашаться с предложением, поскольку среди приглашенных в Раду есть российский диктатор Владимир Путин и белорусский глава Александр Лукашенко. О чем говорит такой шаг Трампа? Есть ли повод для волнения, что Вашингтон продолжает поэтапно выводить Москву из изоляции? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.



