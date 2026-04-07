У Міноборони відреагували на чутки про новий статус в "Резерв+": що зміниться

У відомстві уточнили, кого стосується новий статус до якого так багато запитань

7 квітня 2026, 15:15
Кравцев Сергей

У застосунку "Резерв+" зʼявилась нова позначка — "оперативний резерв". Втім, це не є нововведенням і жодними чином не пов’язано зі змінами у правилах мобілізації. Про це повідомили в Міністерстві оборони України у коментарі для "РБК-Україна".

У Міноборони відреагували на чутки про новий статус в "Резерв+": що зміниться

Резерв+. Фото: з відкритих джерел

За інформацією Міноборони, до оперативного резерву можуть належати громадяни, які: пройшли строкову службу; або підпадають під інші визначені законом категорії.

При цьому йдеться про відносно невелику групу людей, і вона не є масовою.

Варто зауважити, що останнім часом у медіа поширювалися повідомлення про нібито нове оновлення в "Резерв+". У них стверджувалося, що резервісти не підлягають бронюванню, навіть якщо працевлаштовані на стратегічно важливих підприємствах.

У відомстві наголосили: жодних нових правил щодо бронювання не запроваджували. Усі процедури залишаються такими, як визначено чинним законодавством.                                                                     

Таким чином, інформація про те, що статус "оперативний резерв" нібито автоматично позбавляє можливості отримати бронювання, не підтверджується офіційно.

Читайте також на порталі "Коментарі" — мобілізацію перепишуть: у Раді готують нові правила з "батогом і пряником".

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Сухопутних військах заявили, що немає підстав говорити, що йде підготовка до мобілізації жінок. На сьогоднішній день не розробляють жодних механізмів для цього. У командуванні зазначили, що поширені останніми днями повідомлення про нібито підготовку до такого кроку є неправдивими.



