logo

BTC/USD

68349

ETH/USD

2089.48

USD/UAH

43.58

EUR/UAH

50.32

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

В Минобороны отреагировали на слухи о новом статусе в "Резерв+": что изменится
commentss НОВОСТИ Все новости

В Минобороны отреагировали на слухи о новом статусе в "Резерв+": что изменится

В ведомстве уточнили, кого касается новый статус, к которому так много вопросов

7 апреля 2026, 15:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В приложении "Резерв" появилась новая отметка — "оперативный резерв". Впрочем, это не нововведение и никоим образом не связано с изменениями в правилах мобилизации. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины в комментарии "РБК-Украина".

Резерв+. Фото: из открытых источников

По информации Минобороны, к оперативному резерву могут относиться граждане: прошедшие срочную службу; или подпадают под другие определенные законом категории.

При этом речь идет об относительно небольшой группе людей, и она не массовая.

Стоит заметить, что в последнее время в медиа распространялись сообщения о якобы новом обновлении в "Резерв+". В них утверждалось, что резервисты не подлежат бронированию, даже если трудоустроены на стратегически важных предприятиях.                                           

В ведомстве подчеркнули: никаких новых правил по бронированию не вводили. Все процедуры остаются такими, как определены действующим законодательством.      

Таким образом, информация о том, что статус оперативный резерв якобы автоматически лишает возможности получить бронирование, не подтверждается официально.      

Читайте на портале "Комментарии" — мобилизацию перепишут: в Раде готовят новые правила с "кнутом и пряником".         

Также издание "Комментарии" сообщало – в Сухопутных войсках заявили, что нет оснований говорить о подготовке к мобилизации женщин. На сегодняшний день не разрабатывается никаких механизмов для этого. В командовании отметили, что распространенные в последние дни сообщения о якобы подготовке к такому шагу ложны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости