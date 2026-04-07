В Минобороны отреагировали на слухи о новом статусе в "Резерв+": что изменится

В приложении "Резерв" появилась новая отметка — "оперативный резерв". Впрочем, это не нововведение и никоим образом не связано с изменениями в правилах мобилизации. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины в комментарии "РБК-Украина".

Резерв+. Фото: из открытых источников

По информации Минобороны, к оперативному резерву могут относиться граждане: прошедшие срочную службу; или подпадают под другие определенные законом категории.

При этом речь идет об относительно небольшой группе людей, и она не массовая.

Стоит заметить, что в последнее время в медиа распространялись сообщения о якобы новом обновлении в "Резерв+". В них утверждалось, что резервисты не подлежат бронированию, даже если трудоустроены на стратегически важных предприятиях.

В ведомстве подчеркнули: никаких новых правил по бронированию не вводили. Все процедуры остаются такими, как определены действующим законодательством.

Таким образом, информация о том, что статус оперативный резерв якобы автоматически лишает возможности получить бронирование, не подтверждается официально.

