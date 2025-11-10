logo_ukra

У ДПСУ відповіли, чи справді Тимур Міндіч втік з України
commentss НОВИНИ Всі новини

10 листопада 2025, 14:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що не має доступу до інформації про виїзд із України співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча 10 листопада. Як передає портал "Коментарі", про це речник заявив в інтерв'ю NV.

Андрій Демченко також зазначив, що ДПСУ не має права розголошувати інформацію про перетин кордону третіми особами.

Читайте також на порталі "Коментарі" — поки що українці сидять без світла, а чиновники від енергетики сидять на мільйонах доларів і євро. Це підтверджують фото про результати обшуків НАБУ. Сьогодні вони відвідали гості екс-міністра енергетики, нинішнього міністра юстиції Германа Галущенка, його радника та багаторічного помічника нардепа-зрадника Деркача Миронюка, керівництва Енергоатому. Про це розповів нардеп Європейської Солідарності Володимир Ар'єв.

"А ви, український народ, і далі слухайте звитяжні одоски і читайте пости позитивних і тих, хто приєднався до того, що потрібно закрити рот і терпіти. Поки вони ще кілька мільйонів запрацюють", — зауважив Володимир Ар'єв.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Національне антикорупційне бюро України спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою розкрили подробиці операції "Мідас", під час якої розслідуються корупційні махінації у сфері енергетики. Наголошується, що основним напрямом діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому у розмірі від 10% до 15% вартості контрактів.

Зокрема контрагентам Енергоатому нав'язувалися умови оплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву "шлагбаум".




Джерело: https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/obshuk-u-mindicha-derzhprikordonsluzhba-prokomentuvala-informaciyu-pro-vijizd-biznesmena-za-kordon-50559383.html
