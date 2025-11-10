В ГПСУ ответили, действительно ли Тимур Миндич сбежал из Украины

Рубрики
Кравцев Сергей
Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что не имеет доступа к информации о выезде из Украины совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича 10 ноября. Как передает портал "Комментарии", об этом спикер заявил в интервью NV.
Тимур Миндич. Фото: из открытых источников
Андрей Демченко также отметил, что ГПСУ не имеет права разглашать информацию о пересечении границы третьими лицами.
