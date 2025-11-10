logo

В ГПСУ ответили, действительно ли Тимур Миндич сбежал из Украины

Демченко также отметил, что ГПСУ не имеет права разглашать информацию о пересечении границы третьими лицами

10 ноября 2025, 14:00
Автор:
Кравцев Сергей

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил, что не имеет доступа к информации о выезде из Украины совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича 10 ноября. Как передает портал "Комментарии", об этом спикер заявил в интервью NV.

В ГПСУ ответили, действительно ли Тимур Миндич сбежал из Украины

Тимур Миндич. Фото: из открытых источников

Андрей Демченко также отметил, что ГПСУ не имеет права разглашать информацию о пересечении границы третьими лицами.

Читайте также на портале "Комментарии" — пока украинцы сидят без света, а чиновники от энергетики сидят на миллионах долларов и евро. Это подтверждают фото о результате обысков НАБУ. Сегодня они посетили гости экс-министра энергетики, нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, его советника и многолетнего помощника нардепа-предателя Деркача Миронюка, руководства Энергоатома. Об этом рассказал нардеп Европейской Солидарности Владимир Арьев.

"А вы, украинский народ, и дальше слушайте победоносные одоски и читайте посты положительных и примкнувших о том, что нужно закрыть рот и терпеть. Пока они еще несколько миллионов заработают", – заметил Владимир Арьев.

Также издание "Комментарии" сообщало – Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой раскрыли подробности операции "Мидас", в ходе которой расследуются коррупционные махинации в сфере энергетики. Отмечается, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое извлечение неправомерной выгоды от контрагентов Энергоатома в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. 

"В частности, контрагентам Энергоатома навязывались условия оплаты отката за избежание блокирования платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название "шлагбаум".




Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/obshuk-u-mindicha-derzhprikordonsluzhba-prokomentuvala-informaciyu-pro-vijizd-biznesmena-za-kordon-50559383.html
