В Раде отреагировали на обыски НАБУ у Галущенко, Миндича и других

Пока украинцы сидят без света, а чиновники от энергетики сидят на миллионах долларов и евро. Это подтверждают фото о результате обысков НАБУ. Сегодня они посетили гости экс-министра энергетики, нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, его советника и многолетнего помощника нардепа-предателя Деркача Миронюка, руководства Энергоатома. Об этом рассказал нардеп Европейской Солидарности Владимир Арьев.

Обыски НАБУ. Фото: из открытых источников

Парламентарий отмечает, главное это то, что представители НАБУ посетили друга и бизнес-партнера Владимира Зеленского Тимура Миндича, который за несколько часов до обыска сбежал из Украины. При этом непонятно, на каких основаниях он пересек границу, уточняет нардеп.

"А вы, украинский народ, и дальше слушайте победоносные одоски и читайте посты положительных и примкнувших о том, что нужно закрыть рот и терпеть. Пока они еще несколько миллионов заработают", – заметил Владимир Арьев.

Читайте на портале "Комментарии" — Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой раскрыли подробности операции "Мидас", в ходе которой расследуются коррупционные махинации в сфере энергетики.

Отмечается, что основным направлением деятельности преступной организации было систематическое извлечение неправомерной выгоды от контрагентов Энергоатома в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

"В частности, контрагентам Энергоатома навязывались условия оплаты отката за избежание блокирования платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. Эта практика получила название "шлагбаум".

К реализации схемы руководитель преступной организации привлек бывшего замруководителя Фонда государственного имущества, который в дальнейшем стал советником министра энергетики, а также бывшего правоохранителя, занимавшего должность исполнительного директора по физической защите и безопасности компании", – говорится в сообщении.



