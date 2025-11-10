logo_ukra

У Раді відреагували на обшуки НАБУ у Галущенка, Міндіча та інших
commentss НОВИНИ Всі новини

У Раді відреагували на обшуки НАБУ у Галущенка, Міндіча та інших

Нардеп Володимир Ар'єв зазначає, найбільше дивує, що Тимур Міндіч за кілька годин до обшуку залишив Україну

10 листопада 2025, 13:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Доки українці сидять без світла, а посадовці від енергетики сидять на мільйонах доларів і євро. Це підтверджують фото про результат обшуків НАБУ. Сьогодні вони завітали в гості до екс-міністра енергетики, нинішнього міністра юстиції Германа Галущенка, до його радника і багаторічного помічника нардепа-зрадника Деркача Миронюка, до керівництва Енергоатома. Про це розповів нардеп "Європейської Солідарності" Володимир Ар’єв.

У Раді відреагували на обшуки НАБУ у Галущенка, Міндіча та інших

Обшуки НАБУ. Фото: із відкритих джерел

Парламентар наголошує, головне це те, що представники НАБУ завітали до друга та бізнес-партнера Володимира Зеленського Тимура Міндіча, який за кілька годин до обшуку втік з України. При цьому незрозуміло на яких підставах він перетнув кордон, уточнює нардеп.

"А ви, український народе, і далі слухайте переможні відосики та читайте пости позитивних і примкнулих про те, що треба закрити рота і терпіти. Поки вони ще кілька мільйонів зароблять", – зауважив Володимир Ар’єв.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Національне антикорупційне бюро України спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою розкрили подробиці операції "Мідас", в ході якої розслідуються корупційні махінації у сфері енергетики.

Зазначається, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

"Зокрема, контрагентам Енергоатому нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву "шлагбаум".

До реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії", – йдеться у повідомленні.




