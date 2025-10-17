У Будапешті такий номер не пройде: якою розмовою про Україну Путін розізлив Трампа на Алясці

Під час зустрічі на Алясці очільник Кремля Володимир Путін розповідав президенту США Дональду Трампу про князя Ярослава Мудрого та гетьмана Богдана Хмельницького. Попри намагання американського лідера перевести розмову в інше русло господар Кремля продовжував наводити історичні паралелі. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє Financial Times.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Видання зазначає, на початку зустрічі Путін одразу відхилив пропозицію США про скасування санкцій в обмін на припинення вогню та заявив, що прийме лише капітуляцію України.

Після цього Путін поводився так, ніби саме Росія сьогодні вправі диктувати умови і промовив "беззмістовну історичну тираду".

Очевидці стверджують, що Трамп був приголомшений. Президент США кілька разів "підвищив голос" і в якийсь момент "навіть пригрозив піти".

Зрештою Дональд Трамп скоротив зустріч та скасував запланований обід з Путіним, на якому делегації мали обговорити економічне співробітництво.

Читайте також на порталі "Коментарі" — нардеп Олексій Гончаренко назвав мінімум два важливі моменти, які красномовно вказують на те, що зараз як ніколи може бути оголошено, якщо не про припинення війни, то про замороження бойових дій.

Також видання "Коментарі" повідомляло — спецпредставник президента Росії Кирило Дмитрієв пропонує американському бізнесмену Ілону Маску збудувати "тунель Путіна – Трампа" між РФ та США. Як інформує портал "Коментарі", про це російський посадовець написав у соцмережі X 16 жовтня.

"Ілоне Маску, уявіть, що США та Росію, Америку та Афроєвразію з’єднує „тунель Путіна – Трампа“ – 70-мильна лінія, яка символізує єдність", — йдеться у заяві Дмитрієва.