logo_ukra

BTC/USD

105363

ETH/USD

3773.26

USD/UAH

41.73

EUR/UAH

48.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події У Будапешті такий номер не пройде: якою розмовою про Україну Путін розізлив Трампа на Алясці
commentss НОВИНИ Всі новини

У Будапешті такий номер не пройде: якою розмовою про Україну Путін розізлив Трампа на Алясці

Путін влаштував Трампу історичну тираду на Алясці

17 жовтня 2025, 15:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Під час зустрічі на Алясці очільник Кремля Володимир Путін розповідав президенту США Дональду Трампу про князя Ярослава Мудрого та гетьмана Богдана Хмельницького. Попри намагання американського лідера перевести розмову в інше русло господар Кремля продовжував наводити історичні паралелі. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє Financial Times.

У Будапешті такий номер не пройде: якою розмовою про Україну Путін розізлив Трампа на Алясці

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Видання зазначає, на початку зустрічі Путін одразу відхилив пропозицію США про скасування санкцій в обмін на припинення вогню та заявив, що прийме лише капітуляцію України.

Після цього Путін поводився так, ніби саме Росія сьогодні вправі диктувати умови і промовив "беззмістовну історичну тираду".

Очевидці стверджують, що Трамп був приголомшений. Президент США кілька разів "підвищив голос" і в якийсь момент "навіть пригрозив піти".

Зрештою Дональд Трамп скоротив зустріч та скасував запланований обід з Путіним, на якому делегації мали обговорити економічне співробітництво.

Читайте також на порталі "Коментарі" — нардеп Олексій Гончаренко назвав мінімум два важливі моменти, які красномовно вказують на те, що зараз як ніколи може бути оголошено, якщо не про припинення війни, то про замороження бойових дій.

Також видання "Коментарі" повідомляло — спецпредставник президента Росії Кирило Дмитрієв пропонує американському бізнесмену Ілону Маску збудувати "тунель Путіна – Трампа" між РФ та США. Як інформує портал "Коментарі", про це російський посадовець написав у соцмережі X 16 жовтня.

"Ілоне Маску, уявіть, що США та Росію, Америку та Афроєвразію з’єднує „тунель Путіна – Трампа“ – 70-мильна лінія, яка символізує єдність", — йдеться у заяві Дмитрієва.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.ft.com/content/7af3b49e-c4da-405b-8199-3e12957b78c2
Теги:

Новини

Всі новини